"Gran Hermano": Romina sorprendió al comunicar a quién decidió salvar de la placa

La nueva regla busca que hasta que se den a conocer las nominaciones no haya filtraciones. La decisión se tomó ante la ansiedad de Camila por saber quién le había hecho la fulminante y el estupor que sintió al enterarse de que había sido Julieta. Sin dudas la joven de Ituzaingó quedó en una posición después de que Alfa dejara la casa y teme quedar afuera en la gala del domingo. Esto generó gran revuelo entre los concursantes.

Otro momento de gran nerviosismo se dio cuando Romina, la ganadora de la prueba del líder y una de las protagonistas de este tramo del juego, tuvo que comunicar a quien salvaba de la placa de nominaciones. Entre los nominados, se encontraban sus amigas, Julieta y Daniela, así que la decisión de la ex diputada no fue fácil. Fiel a su estilo, no le tembló el pulso al elegir a Juli y dejó que siguiera nominada Daniela, junto a Camila, Nacho y Lucila.

Cuando parecía que no podía haber más sorpresas, Del Moro les hizo un anuncio a los panelistas y a los ex participantes del reality de "El debate de Gran Hermano" que sacudió la estantería: el lunes próximo van a entrar nuevos jugadores a la casa. “¿Llegan y se quedan o se van en el día?”, “¿Pero estarían en condiciones de ganar el premio?”, “¿Se trata de participantes que los chicos ya conocen?”, preguntaron en el piso y que el conductor no respondió. “Me pide la producción que no dé más pistas porque me matan”, se excusó.