Alfa se reencontró con Georgina Barbarossa y juntos recordaron una vieja historia entre ambos

" Ella me conoce muy bien. Nunca dije que había tenido algo con vos. Vos sí algo conmigo, yo con vos no ", dijo Alfa muy sonriente y buscando la complicidad de su ex compañera.

Alfa y Georgina Barbarrosa.mp4

"La verdad es que hicimos clases de teatro y es increíble Georgina", dijo luego el ex Gran Hermano sobre la actriz y poniéndose muy serio.

"Hicimos clases mucho tiempo, a mí me emocionaba mucho Georgina. Hicimos un grupo que fue maravilloso, formamos un grupo increíble", amplió.

Entre otras confesiones, Alfa admitió que una de las situaciones más difíciles que atravesó en el reality fue la adaptación. "Tengo 60 años. No tengo 20 años. Me doy cuenta que a mí me jorobó eso. No tenés el mismo aguante, la capacidad de amoldarte. A los 60 venís jugado, venís formado", comentó.

Alfa y Georgina Barbarrosa01.mp4

"Pero vos pasaste pruebas y cosas en tu vida, no es jugado", intervino Barbarossa.

"Pasé muchísimas. Estuve siete veces a punto de morirme", se sinceró, a lo que la conductora acotó: "Una me consta".

"Yo tengo que reconocer, y lo dije más de una vez, la preocupación que vos tuviste cuando estábamos con las clases de teatro y yo te dije ‘no puedo seguir, estoy con un problema grande, me tengo que operar'", admitió Alfa.

Y continuó: "Y cuando me tuvieron que operar vos estabas pendiente, con cadenas de oración, pidiendo, pidiendo y hasta que no te dije que había salido de la sala de operaciones, no me dejaste tranquilo".