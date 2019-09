Esta semana Araceli González habló como nunca antes sobre su divorcio con Adrián Suar, de quien se separó en 2004, y aseguró que nunca logró hacer la división de bienes correspondiente.

"Quiero contarles veinte años de mi vida. Durante todo ese tiempo vieron a una mujer que iba y venía, que trabajaba hasta el desmayo, que rió y que lloró, a veces entera, otras desestabilizada. Y ya es hora de decir la verdad. Desde mi divorcio jamás conseguí la división de bienes", reveló.

"He firmado papeles que me mostraban, hubo 'arreglos' nunca arreglados y postergaciones sostenidas. He sido paciente con las tantas vueltas que se dieron alrededor de este asunto. Pero hasta aquí llegué. Siempre he dicho que denunciar protege. Que acobardarse es un error. Y no voy a seguir dando un ejemplo contrario. Si me quedo en casa haciéndome la pelotuda y mostrándoles a todos que la vida es embellecerse, no estaría comunicándoles quién soy en realidad. Esta que ven aquí es una guerrera dispuesta a salir por su dignidad, y por ende la de todos", indicó en una nota con Revista Gente.

Este sábado, quien salió a dar su postura sobre cómo vive el conflicto que enfrenta a sus papás fue Toto Kirzner: "Son cosas de matrimonio que lo único que me une es que soy hijo de los dos. Yo cumplo mi rol. Si tienen problemas ya los arreglarán".

"Siempre intentaron no ponerme en el medio, es difícil pero son dos adultos y saben que yo no tengo nada que ver, nunca me sentí tironeado. Mi mamá es una persona que puede hacer lo que quiera, los dos tienen criterios distintos y yo soy súper consciente", manifestó en diálogo con el ciclo radial "Modo Sábado".