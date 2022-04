El final de la saga de J.K. Rowling trae la polémica del nuevo villano

ANIMALES FANTASTICOS 3 Tráiler Latino Subtitulado 2 (2022) Los Secretos De Dumbledore

En esta nueva entrega de las aventuras de Newt Scamander. El profesor Albus Dumbledore sabe que el poderoso mago oscuro Gellert Grindelwald entró en acción para apoderarse del mundo mágico.

Dado que no puede detenerlo solo, le pide al magizoólogo Newt Scamander que lidere un grupo intrépido de magos, brujas y un valiente panadero muggle hacia una peligrosa misión, en la que encontrarán animales nuevos y conocidos y se enfrentarán a la creciente legión de simpatizantes de Grindelwald.

Pero si hay tanto en juego, ¿cuánto tiempo podrá mantenerse al margen Dumbledore?

mads2.jpeg

El reparto está conformado por rostros ya conocidos como: Jude Lawe (Albus Dumbledore), Eddie Redmayne (Newt Scamander), Katherine Waterston (Tina), Alison Sudol (Queenie), Dan Fogler (Jacob Kowalki) y Ezra Miller (Credence), Callum Turner (Theseus Scamander) y Jessica Williams (Eulalie Hicks).

Depp fue el elegido originalmente para meterse en la piel de mago tenebroso, pero su juicio contra el tabloide The Sun por difamación hizo que abandonase la saga a petición de Warner Bros. El estudio encontró en Mads Mikkelsen a su sustituto y el actor de “Hannibal” debuta como Grindelwald en “Los Secretos de Dumbledore”.

“Mikkelsen se adentra en el papel de Grindelwald de forma tan natural que es fácil olvidarse de que Depp ha interpretado alguna vez el papel”, dijeron desde la producción del filme. Las reacciones ante el trabajo de Mikkelsen son muy parecidas a esta, pues hay unanimidad con respecto al acierto que ha sido elegir al actor como sustituto de Depp.

madstres.jpeg

“Con Depp, no podía entender por qué alguien seguiría a un mago que, cómicamente, parece otra extraña invención de la colección de excéntricos personajes que el actor ha interpretado a lo largo de los años”, dijeron desde Warner Bros, para luego destacar el “carisma” de Mikkelsen en ese personaje.

Por su parte, el periodista de Peter Bradshaw de The Guardian, señala que Mikkelsen “ofrece una interpretación más sutil e insidiosa que la de Depp”; al tiempo que Robbie Cullen de The Telegraph afirma que al actor de “Otra ronda” lo deberían haber convocado desde el principio.

En tanto Kevin Maher, de The Times of London, señaló que Mikkelsen “es una bendición para la saga” y Brian Truitt de USA Today subraya que “Mikkelsen parece más peligroso” que la versión de Depp.

Depp, que debutó como Grindelwald en el final de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” y repitió en “Los Crímenes de Grindelwald” abandonó la saga cuando la tercera entrega ya estaba en producción. En concreto, el intérprete rodó una escena antes de decir adiós a la franquicia.

mads4.jpeg Autora. J.K. Rowling, en la premiere.

El estudio pidió a Depp dejar su papel tras perder el juicio por difamación contra el tabloide The Sun. El actor denunció al medio por llamarle “golpeador de esposas” después de que su exmujer Amber Heard hiciese públicas unas imágenes en las que aparece con golpes en la cara y afirmase que sufrió maltratos por parte de Depp. La sentencia del juicio estableció que lo que escribió The Sun era “sustancialmente verdadero”.

En diálogo con la prensa, Mikkelsen indicó: “Tiene que ser un puente entre lo que Johnny hizo y lo que yo quiero hacer. Al mismo tiempo, tengo que hacerlo mío, pero también tenemos que encontrar algunos enlaces [con la versión previa del personaje] y puentes para que no parezca separado por completo de lo que él logró hacer maravillosamente. También destacó que intentar copiar lo que hizo su predecesor sería un suicidio colectivo”.

Y agregó: “Me llamaron y obviamente tenían prisa, me encantó el guión y por eso dije que sí”, comenta el intérprete en una entrevista con The Sunday Times.

Respecto a las polémicas sobre la supuesta celeridad con la que aceptó se parte de la película, dijo: “Sé que fue algo controvertido para mucha gente, pero así son las cosas de vez en cuando. Obviamente, iban a hacer la película, y obviamente Depp ya no estaba involucrado”, explica Mikkelsen.

“No sé lo que pasó y no sé si fue justo que perdiera el trabajo, pero solo sabía que la producción estaba en marcha y me hubiera encantado hablar con él de ello si hubiera tenido la oportunidad, pero simplemente no lo conozco en ese sentido”.

Cabe resaltar que Johnny Depp encarnó al personaje al final de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” (David Yates, 2016), Colin Farrell mediante, y fue, junto con el tedio, el antagonista principal de “Animales fantásticos: Los crímenes de Grindelwald” (David Yates, 2018).

Ahora, inmerso en una complejísima batalla legal por malos tratos y abuso con Amber Heard, y tras haber perdido un juicio contra The Sun, la presencia de la otrora estrella ha dejado de resultar útil para una compañía que le invitó a salir por la puerta de atrás.