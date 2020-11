El dramático último audio que Maradona le envió a la pareja de Verónica Ojeda

"Hola Mario, habla Diego, yo sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos", arranca diciendo el Diez al jefe de Gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni.

Y continúa: "Cuidala mucho, y de paso me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada", agregó sobre Dieguito Fernando, su hijo menor, de 7 años, fruto de su relación con Ojeda. "Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo", cerró el audio de 40 segundos de duración que envió Maradona, quien falleció el 25 de este mes a los 60 años, a la actual pareja de su ex.

"No lo dijo ni Paulo Viloutta ni Luis Ventura, lo dijo Diego Maradona", advirtió el exIntrusos. "Si vos me lo contabas y no lo escuchaba a Diego yo decía «no, escuchaste mal»", acotó Viloutta sin poder creer lo que acababa de salir al aire.

"Cuidala a Verónica", remarcó Ventura, sosteniendo que podría haber sido un presagio de la muerte de Diego. "Y que cuide al hijo que más quiere, el que le saca canas, Dieguito. Y la relación con Maurio Baudry, la pareja de Verónica", resaltaron ambos periodistas aún sorprendidos.

Y es que los celos de Diego para con cada una de sus exparejas, sobre todo Claudia Villafañe, Ojeda y Rocío Oliva, era algo ya conocido, y una situación que ha sido tocada en más de una ocasión en distintos programas de televisión, radio y revistas.

Cabe recordar que tras su regreso de México, donde él trabajaba como técnico de Dorados de Sinaloa, Diego y Ojeda convivieron durante cuatro meses. Y a pesar de estar en pareja con Baudry, Ojeda estuvo frecuentando mucho más a Diego en el último tempo, momentos que aprovecharon para que el menor de los Maradona viera más seguido a su padre, a quien tanto ama.

En las últimas semanas se los había visto compartiendo divertidos y dulces momentos con los nuevos cachorros de el Diez. En su cumpleaños 60, Diego publicó el video de su hijo -de todos los demás también- donde éste le decía "Feliz cumpleaños papá, te amo". A lo que Maradona respondió: "¡Yo también te amo mi vida!".