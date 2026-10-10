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Franco Colapinto se separó de Maia Reficco, quien negó rumores de infidelidad

La actriz confirmó la ruptura con el piloto de Fórmula 1 después de varios meses de una relación que mantuvieron con perfil bajo

10 de octubre 2026 · 15:24hs
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Franco Colapinto y Maia Reficco ya no están juntos: la actriz habló de la separación

Franco Colapinto y Maia Reficco ya no están juntos: la actriz habló de la separación

En medio de rumores de distanciamiento, la actriz Maia Reficco confirmó que se separó de Franco Colapinto. La pareja había pasado por un distanciamiento a principios de julio, pero a mediados de agosto fueron visto nuevamente juntos en Amsterdam, en el marco de una de las carreras que disputó el piloto.

“Yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor y lo quiero mucho, así que está todo bien”, dijo Reficco en diálogo con un móvil del programa “Puro Show”. Y agregó: “Vivimos vidas muy complicadas y estamos lejos. Yo qué sé. No tengo mucho más que decir".

A los viajes internacionales constantes de Colapinto por su participación en el circuito de Fórmula 1, se suman los movimientos entre Estados Unidos y Buenos Aires de Maia por su compromisos laborales vinculados a la música y la actuación.

La respuesta de Maia Reffico a los rumores de infidelidad

Recientemente, se vieron interacciones en redes entre el piloto y la modelo Sofía Solá, las cuales despertaron sospechas de crisis o infidelidad entre Colapinto y Reficco.

"Ahora es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera. No me voy a meter ahí. Yo no tengo nada que ver", apuntó la actriz al respecto. “Es una persona que amé mucho, pero no tengo nada que agregar”, sumó.

Cuando le consultaron si vislumbraba alguna posibilidad de reconciliación en el futuro, repitió: "No creo".

>> Leer más: Una floja clasificación de Franco Colapinto en Singapur, que deberá remarla el domingo

El móvil tuvo lugar después de un evento de presentación del reciente disco de Maia. En ese contexto, y sumado a la separación, contó que decidió borrarse Twitter para preservarse de los comentarios de la gente.

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