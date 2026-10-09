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Tres producciones para ver en streaming este fin de semana

Historias de drama, romance y terror para disfrutar en las distintas plataformas tanto el sábado como el domingo

9 de octubre 2026 · 21:10hs
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The Love Hypothesis es uno de los estrenos destacados en streaming 

"The Love Hypothesis" es uno de los estrenos destacados en streaming 

Con el fin de semana llega el tan esperado momento de echarse en el sillón a ver alguna serie o película. Pero, sin dudas, esta no es una elección sencilla. Entre tantas plataformas y tantos estrenos, es difícil seguirle el hilo al streaming.

Encontrar una producción que realmente atrape y convenza a veces se vuelve una misión. Por eso, vale la pena conocer algunas de las historias que mantienen a cientos de usuarios fascinados. A continuación, algunas recomendaciones que los usuarios están aprovechando en streaming.

Tres recomendaciones disponibles en plataformas de streaming

“El gran Gatsby” (2013) - HBO Max

Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire y Carey Mulligan protagonizan una romántica y moderna adaptación del clásico de F. Scott Fitzgerald, “The Great Gatsby”. La cinta fue recientemente añadida a la plataforma y ya está entre lo más visto por los usuarios.

La trama sigue a Nick Carraway, un aspirante a escritor que llega a Nueva York en 1922 en busca del sueño americano. Su casa queda al lado de la del millonario Jay Gatsby y al otro lado de la bahía, donde están su prima Daisy y su esposo Tom. Tan cerca de ese cautivador mundo de riqueza, Nick observa de cerca las ilusiones y engaños de sus vecinos y escribe una historia de amor imposible, sueños y tragedia.

“La hipótesis del amor” (2026) - Prime Video

Basada en el bestseller del New York Times, “La hipótesis del amor” sigue a Olive (Lili Reinhart), una estudiante de doctorado que besa impulsivamente a Adam Carlsen (Tom Bateman), el profesor más intimidante de su departamento. “Su mutua necesidad de una relación falsa deriva en un experimento de química que podría descifrar el amor” asegura su sinopsis.

Dirigida por Claire Scanlon, este estreno original de Prime Video dio mucho de qué hablar. El film forma parte de una nueva ola de comedias románticas que busca transmitir historias divertidas y apasionadas como las que marcaron el género entre los años 90 y 2000.

>> Leer más: Octubre en plataformas: los estrenos de Netflix, Amazon, HBO Max, Mubi, Apple TV, y Disney+

“Sonríe” (2022) - Disney+

Quienes se animen a una historia de terror, pueden darle play a una de las últimas incorporaciones de Disney+. “Sonríe” está dirigida por Parker Finn y es la primera cinta de la franquicia. Su secuela, “Smile 2”, está disponible en Prime Video para quienes se queden con ganas de seguir el relato.

“Tras presenciar el dramático incidente sufrido por un paciente, la Dra. Cotter empieza a experimentar hechos aterradores sin explicación aparente. A medida que el horror se adueña de su vida, comprende que la respuesta está en su propio pasado”, adelanta su sinopsis.

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