Adele, la voz femenina de la música británica, cumple 34 años

Multipremiada, la artista británica nunca ocultó sus problemas más personales. El tema del peso ha sido comentado durante muchos años, hasta que en su reaparición en 2021 deslumbró a la prensa con una delineada y entallada silueta. Más allá de los elogios, su pérdida de peso se debió a la separación de su marido, tras la cual decidió dejar el alcohol y adoptar hábitos más saludables.

Como madre soltera, hoy Adele se encuentra trabajando en su residencia en Las Vegas, que se vio pospuesta por la pandemia de Covid-19 y que significó complicaciones también para sus fanáticos que llegaron a gastar muchísimo dinero en sus shows.

Infancia

El nombre completo de la cantante británica es Adele Laurie Blue Adkins, aunque como artista se la conoce simplemente por "Adele". Nació el 5 de mayo de 1988, en el barrio londinense de Tottenham en Inglaterra. Esta es una de sus características más importantes ya que mantiene su acento originario Tottenham y es por ello que su inglés es uno de los más escuchados, referenciados y también más difíciles de entender para alguien que no sea nativo inglés.

WhatsApp Image 2022-05-03 at 1.01.10 PM.jpeg

Adele fue criada por su madre Penny Adkins, ya que su padre las abandonó cuando ella tenía sólo dos años. En 1997, a los nueve años, se mudó con su madre a Brighton, aunque una vez que Penny formalizó su situación sentimental con su pareja, los tres, Penny, Adele y su padrastro, se mudaron a Londres.

A sus cuatro años de edad, Adele comenzó a cantar siguiendo a grandes referentes de la música, como por ejemplo Gabrielle. Diez años más tarde descubriría a Ella Fitzgerald y a Etta James, dos íconos de la música jazz cuyas piezas la ayudaron a encontrar su propia voz y estilo.

Si bien, su juventud pasó entre notas musicales que tocaba en su guitarra y cantaba para sus amigos y compañeros del instituto, al momento de graduarse su interés iba más por descubrir a otros talentos más que explotar el suyo.

MySpace: el descubrimiento

Mientras estudiaba, Adele realizó un curso para el cual grabó un par de demos. Dichas grabaciones fueron publicadas en un perfil de MySpace por un amigo suyo, y sin saberlo, dicha movida fue la que cambiaría su vida para siempre.

En 2006 la casualidad jugó de su lado y un hombre llamado Richard Russell, miembro del sello discográfico XL Recordings descubrió aquellas demos que su amigo subió a MySpace. Russell se contactó con Adele y la citó para un encuentro. Pero dado su desconocimiento sobre la existencia de aquél sello, la artista decidió firmar con otro.

Finalmente, en septiembre de ese año rompió su contrato y firmó con XL. Allí fue donde grabó sus primeros sencillos y dos de sus álbumes, "19" y "21". En su primer disco, "19", Adele grabó la canción "Hometown Glory", la cual se lanzó a finales de octubre de 2007 y supuso su entrada al mercado musical británico. Pero lograr el éxito en Estados Unidos supuso otro tipo de estrategia. La cantante logró difundir su trabajo gracias a su participación en un capítulo de "Saturday Night Live".

Adele - Hometown Glory

Si bien el sencillo promocional del álbum fue "Chasing Pavements", la canción "Hometown Glory" fue utilizada en numerosas ocasiones para series de televisión como "Skins, "Grey's Anatomy", "One Tree Hill" y "Hollyoaks", entre otras.

"21": el éxito internacional

A los 21 años, el 24 de enero de 2011 la cantante publicó su segundo disco titulado "21". Según Adele, durante la gira de promoción de "19" en Estados Unidos sintió una gran atracción por la música country, la cual influenció la composición de su segundo trabajo discográfico. A su vez, las letras se basan principalmente en una ruptura amorosa.

El sencillo principal con el cual se promocionó este disco fue "Rolling in the Deep", canción que rápidamente se posicionó en los primeros puestos de las listas y que desde 2015 es la segunda canción digital más vendida de todos los tiempos. Luego, durante la ceremonia de los BRIT Awards de 2011, Adele interpretó "Someone Like You" y gracias a ello la canción se situó en el Nº 1, y sus dos discos escalaron al top 5 de las listas.

Adele - Rolling in the Deep (Official Music Video)

El tercer sencillo, "Set Fire To The Rain", también ingresó al puesto N.º 1. El éxito que supuso su segundo álbum le valió al cabo de un año un total de seis premios Grammy. Tras cada aparición de la artistas, sus dos discos y los tres sencillos de "21" volvían a subir posiciones en la lista de los Billboard y sus ventas aumentaban cada vez más. En julio de 2012, Adele figuró en el sexto puesto de la lista de Forbes de las celebridades británicas mejor pagadas en el mundo menores a treinta años. Entre mayo del 2011 y mayo del 2012, la artista ganó unas 23 millones de libras esterlinas, lo que equivale a 35 millones de dólares.

Adele - Someone Like You (Official Music Video)

"25" y "Adele Live"

Para la realización de su tercer álbum Adele anunció que se tomaría un par de años porque necesitaba adquirir más experiencia en la vida para poder contar más historias. En 2014, días antes de su cumpleaños N.º 26, Adele publicó en su cuenta de Twitter un mensaje que decía: "Adiós 25... Nos vemos más tarde durante el año", y como bien lo interpretaron muchos, eso significaba que su próximo disco estaba en camino, y que, como los anteriores, se llamaría como su edad al momento de grabarlo.

El lanzamiento se vio postergado debido a una serie de decisiones sobre las ventas. "25" se publicó entonces el 20 de noviembre de 2015, un año más tarde de lo previsto. Su sencillo principal fue "Hello", canción con la que llegó al top de las listas de canciones, de ventas y de reproducciones. Su video batió el récord en YouTube sobre mayor cantidad de visualizaciones en 24 horas y en cinco días alcanzó las 100 millones de visitas, batiendo otro récord.

Adele - Hello

En noviembre de 2015, la cantante anunció su gira "Adele Live 2016", la primera desde 2011. Durante la gira también tuvo la oportunidad de brindar un concierto en el famoso Festival de Glastonbury, una oportunidad que describió como muy especial. De hecho, algunas personas cercanas a la cantante comentaron que su emoción era tal que se encontraba muy nerviosa y asustada.

ADELE Set Fire To The Rain Glastonbury 2016 Full HD

Como ya le había sucedido años anteriores, durante la gira "Adele Live 2016" la artista sufrió algunos problemas en sus cuerdas vocales, por lo que se vio obligada a suspender fechas. En 2011 Adele tuvo que cancelar algunos conciertos dado que tuvo una hemorragia en sus cuerdas vocales y luego fue operada para extraerle un pólipo benigno.

El regreso a la música

Fueron cinco largos años los que tardó en reaparecer Adele con nueva música. En 2018 se había anunciado que la cantante se encontraba trabajando en su cuarto álbum, y se estimaba que el lanzamiento ocurriera durante el 2020. Sin embargo, la pandemia retrasó el trabajo de la artista británica quien finalmente, en noviembre de 2021, publicó "30", su cuarto disco. Su regreso supuso también un gran cambio de imagen que impactó a todo el mundo.

Adele - Easy On Me (Official Video)

La campaña de promoción contó con una serie de proyecciones en algunos de los más famosos monumentos en el mundo, como la Torre Eiffel o el Empire State Building. También, a modo oficial de su regreso, Adele lanzó el sencillo "Easy On Me". Pero la campaña no quedó allí: su estrategia incluía un concierto especial emitido el 14 de noviembre de 2021 por la cadena CBS titulado "Adele One Night Only", acompañado de una entrevista con la presentadora estadounidense Oprah Winfrey.

Adele a Oprah: Mi cuerpo ha sido cosificado durante toda mi carrera

También dio un concierto especial de ITV titulado "An Audience with Adele" el 21 de noviembre de 2021 y programó dos conciertos de en Hyde Park, Londres con fechas para el 1 y 2 de julio de 2022.

Residencia en Las Vegas

Tal como lo hizo la gran Céline Dion, Adele firmó un contrato para una residencia en Las Vegas que se anunció en noviembre de 2021. La cantante tenía planificada su residencia en el Coliseo del Caesars Palace de Las Vegas con una duración desde el 21 de enero de 2022 hasta el 16 de abril del mismo.

No obstante el arduo trabajo de todo el equipo, Adele se vio obligada a postergar el inicio de su proyecto por complicaciones ocasionadas por algunos retrasos y muchos contagios de covid en su staff. Uno de los inconvenientes que notó la cantante era el mal estado del escenario y del sonido del lugar.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCY-AYtZAgp-%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=d2068287-3dd4-48d0-aca6-a8289ff7ce4b&access_token=EAAGZAH4sEtVABAAyKv25D8Vu1cgkeATw5gLmVAtB1d9tb9BDAZCzobtipfLZCd0IDTSlxQAWf0QtKSBQ48RABSzN7AMCtXA5v5B5vvOsKqccrwW8GZBJPJtt9LOOA84vmpcjEYEDXiOZBjmyM7lzZBqVJKRnztDUgGyujH6LUYbKSIIuaK8tzq6DQE2FIbGXQZD View this post on Instagram A post shared by Adele (@adele)

A pesar de sentirse muy apenada con sus fans que compraron todas las entradas, Adele continua en la búsqueda de la reprogramación de su residencia en el mejor escenario posible. Por el momento, hay un sólo candidato para mudar la residencia y parece ser la mejor opción, pero todavía no se ha anunciado nada oficial.

Vida amorosa y familia

A mediados de 2011, Adele empezó a salir con el empresario británico Simon Konecki. Luego de casi un año de relación, el 19 de octubre de 2012 tuvieron a su primer hijo llamado Angelo. Adele comentó que la maternidad le dio una motivación más. "Sentí que realmente estaba viviendo. Tenía un propósito, el cual antes no tenía", confesó la cantante.

A principios de 2017, la prensa comenzó a especular que Adele y Konecki se habían casado en secreto cuando fueron vistos usando anillos en sus dedos anulares. Ese mismo año, fue la misma Adele quien confirmó los rumores de una manera muy discreta. Durante su discurso de aceptación cuando ganó el premio por álbum del año en la 59ª entrega de los Premios Grammy, la cantante se refirió a Konecki como "mi esposo", dejando de lado las dudas.

Tristemente, en abril de 2019, representantes de Adele anunciaron que la cantante y Konecki se habían separado después de más de siete años en pareja. El 4 de marzo de 2021, dieron por concluido su matrimonio, después de haber firmado los trámites de divorcio de forma oficial. Muchas cuestiones sobre esta situación se ven reflejadas en el último álbum de la cantante.

Problemas con el alcohol

En su entrevista con Oprah, Adele confesó que tuvo que pasar por un oscuro episodio en el que sus problemas con el alcohol invadieron su vida y fueron la única vía de escape que había encontrado después de su separación.

“Una vez me di cuenta de que tenía mucho trabajo que hacer en mí misma, dejé de beber y comencé a hacer muchas cosas para mantenerme centrada”, confesó. Fue gracias a esto que también pudo perder peso. Pero Adele dejó en claro que su éxito se debe “gracias al ejercicio”, el cual ha sido clave también para controlar la ansiedad. "I used to cry, but now I sweat" ("Solía llorar, pero ahora transpiro"), fue una frase que publicó en su propia cuenta de Instagram.

Actualmente, la cantante se encuentra mucho más saludable respecto del consumo de alcohol y de cigarrillos, otro vicio que mantiene desde hace muchos años.