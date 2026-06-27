Music & drinks en Allo Martínez

El local de alto Rosario organizó un evento divertido para sus clientas, donde además de disfrutar los mejores drinks y música con DJ´s en vivo, pudieron también disfrutar de un 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en sus compras.

Allo es una marca que se diferencia y destaca por sus diseños trasgresores. Inspira libertad, rebeldía y elegancia. Y a través de siluetas y texturas de vanguardia invita a las mujeres a expresar su identidad. Con una marcada influencia del espíritu rockero londinense y de los años 70 las colecciones son un viaje en tiempo y espacio. Allo es un permanente desafío creativo, es música, es fuerza y es un espíritu libre. Allo construye prendas de principio a fin, creadas especialmente con texturas sofisticadas como la seda natural, el algodón peruano, el cuero y la lana pura. La mujer que viste Allo, viste una forma de vida, una pasión por la expresión, por la creatividad, por los desafíos y por las ganas de vivir.