Funes celebró sus 150 años de historia

En el marco de la celebración de su 150 aniversario, la vecina localidad convocó a referentes de la ciudad para brindar por más éxitos e historia

29 de agosto 2025 · 00:00hs
Roly Santacroce y Martin Papini

Empresarios, representantes de medios, colaboradores y amigos, asistieron a la convocatoria y felicitaron a su intendente.

Guido y Gabriel Vidallé

Alfredo Scarpone y Lucas Gaido

Gino Pecchenino, Melisa Montes y David Flores

Mariana Willy, Horacio y Juan Bautista Herrera

Fabio Cassina y Juan Junco

Maria Josefina Raimondo y Josefina Devigili

Pablo Ladelfa, Karina Spoto, Sabrina y Sergio Rodríguez

Carina Gotas y Gustavo Canut

Gabriel Redolfi y Roly Santacroce

Silvina Arguello y Gaby Monney

. Romina Hoffman y Roly Santacroce

