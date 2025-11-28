La Capital | Es Social

El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026.

28 de noviembre 2025 · 00:00hs
Susana Manzelli

Susana Manzelli, Valeria Krupick y Estéban Lattuca

El Teatro El Círculo invita a vivir una temporada llena de emoción y calidad artística. Su Abono 2026 presenta 12 funciones excepcionales de: ópera, conciertos y ballet, de altísimo nivel internacional.

A la altura de los más prestigiosos escenarios de las grandes capitales del mundo, la temporada 2026 se prepara para recibir los mejores espectáculos que llegarán a la ciudad.

El Teatro, invita, en esta ocasión a asociarse y adquirir su abono 2026 a precios promocionales; asociarse al Teatro El Círculo permite apoyar la cultura local.

Agostina Bianco y Bárbara Moreira

Gabriel Aranalde y María Josefina Bertossi

Horacio Castillo, Sebastián Núñez, Nazarena Vidal e Ismari Barrile

Nora González Pozzi, Guido Martínez Carbonell y Tatiana Fesenko

Claudia Sabatino, Cecilia Oriolani y Verónica Valazza

Horacio Castillo, Sebastián Núñez y Marcelo Aronna

Gilda Saccone, Irma Cardone, Alberto Abut y Estéban Latucca

Walter Bidyera y Mariel Cortéz Piñero

Por Lucas Ameriso

