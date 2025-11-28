El Teatro el Círculo presentó su extraordinaria temporada 2026. 28 de noviembre 2025 · 00:00hs

Susana Manzelli, Valeria Krupick y Estéban Lattuca

El Teatro El Círculo invita a vivir una temporada llena de emoción y calidad artística. Su Abono 2026 presenta 12 funciones excepcionales de: ópera, conciertos y ballet, de altísimo nivel internacional.

A la altura de los más prestigiosos escenarios de las grandes capitales del mundo, la temporada 2026 se prepara para recibir los mejores espectáculos que llegarán a la ciudad.

El Teatro, invita, en esta ocasión a asociarse y adquirir su abono 2026 a precios promocionales; asociarse al Teatro El Círculo permite apoyar la cultura local.

01Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Agostina Bianco y Bárbara Moreira 02Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Gabriel Aranalde y María Josefina Bertossi 03Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Horacio Castillo, Sebastián Núñez, Nazarena Vidal e Ismari Barrile 05Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Nora González Pozzi, Guido Martínez Carbonell y Tatiana Fesenko 07Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Claudia Sabatino, Cecilia Oriolani y Verónica Valazza 09Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Horacio Castillo, Sebastián Núñez y Marcelo Aronna 10Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Gilda Saccone, Irma Cardone, Alberto Abut y Estéban Latucca 11Presentacion 2026 El Circulo 19-11-25 Walter Bidyera y Mariel Cortéz Piñero