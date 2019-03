Un video que generó bronca

El presidente Mauricio Macri compartió en sus cuentas personales de Instagram y Facebook un polémico video de campaña que muestra la opinión de dos vecinos que dicen ser de Rosario que justifican la crisis económica que viven. En las imágenes se ve a dos hombres, Raúl y Héctor, que reflexionan sobre la crisis económica que atraviesa el país y aseguran que "ahora hay que sufrir" porque "vivimos 70 años de prestado". "Hay gente que no lo entiende. El problema de los argentinos son los argentinos. Después nos dicen que de afuera nos quieren matar, sacar... el problema somos nosotros", manifestaron. Los usuarios de las redes no perdonaron, y expresaron su furia ante el video que reprodujo el presidente Macri. "¿Cuál fue el cambio? ¿Endeudarnos ? ¿Bajar los salarios? ¿Qué los jubilados ganen menos?", escribió el usuario @joselacks en Instagram. Las críticas siguieron en Twitter: "¿Un video de autocrítica para cuándo? ", agregó otro cibernauta. "El problema de Argentina es tener un gobierno de inútiles más bien. ¿El video este del señor que dice que el problema somos nosotros lo habrá subido alguno de los brillantes tuiteros que vinieron del Primer Mundo a hacer la comunicación del gobierno?", especificó otra usuaria de Twitter, @clarisse_1981. "Nos ponen a discutir argumentos con un actor. El macrismo se nos ríe de nosotros", indicó otro usuario.

Periodista bajo sospecha

Los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase explicaron que no firmaron la solicitada en apoyo al periodista Daniel Santoro por considerarla "partidaria" de un sector de la prensa. Santoro está por estas horas bajo sospecha de trabajar para los servicios de inteligencia y además aparece envuelto en la presunta extorsión a un empresario que realizó el falso abogado Marcelo D'Alessio en nombre del fiscal Carlos Stornelli. "Me parece que Santoro metió la pata, me parece que es un error como las cuentas en el exterior, pero también me parece que es una campaña", sostuvo Tenembaum sobre Santoro en referencia a la nota del periodista sobre supuestas cuentas de Máximo Kirchner y Nilda Garre que fueron tapa de Clarín, y que al final resultó ser una información falsa. Tenembaum explicó que no firma habitualmente solicitadas porque casi nunca coincide con todo aquello que dice el texto. "Lo que me hace ruido es que estas personas que firmaron no harían lo mismo con periodistas que no piensan lo mismo", sostuvo Sietecase. "La gente que se solidariza con Santoro lo hace porque piensa como él. Son los mismos periodistas que después escriben, cuando hay un fallo que no les gusta, que el juez Ramos Padilla es K y no dicen que Bonadio es M", afirmó el periodista rosarino.