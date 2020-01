Los más influyentes en la sociedad argentina

Sin dudas, el 2019 estuvo atravesado por las elecciones que llevaron al Frente de Todos a la Casa Rosada. La grieta y la profunda crisis económica determinaron el clima social y así quedó reflejado en la nueva edición de la encuesta “Los 100 argentinos más influyentes”, que realizó la consultora Giacobbe y Asociados. La armadora de la fórmula presidencial ganadora, la actual vicepresidenta Cristina Fernández, consiguió el primer puesto y le sacó más de 200 votos al actual primer mandatario, Alberto Fernández, que se ubicó tercero. Si bien el ex jefe del Estado Mauricio Macri descendió al segundo lugar, la distinción de este sondeo estuvo marcada por la caída general de los ex funcionarios de Cambiemos. En el top ten se colaron tres personajes que, de diferentes formas, siempre giran alrededor del debate político: el Papa Francisco, Marcelo Tinelli y Juan Domingo Perón.

Más gerentes, pero menos obras

Bajo la administración nacional de Mauricio Macri y la gestión comandada por Javier Iguacel y Guillermo Dietrich, en Vialidad Nacional los gerentes ejecutivos pasaron de ser 49 en 2015 a 134 en 2019. Esos 85 nuevos jerárquicos, que no hicieron su carrera en el organismo sino en empresas contratistas, se llevaron en promedio unos $230.000 mensuales cada uno. Esos 85 nuevos gerentes no provinieron de la carrera de Vialidad, sino en la mayoría de los casos de las empresas concesionarias o constructoras. ¿Un ejemplo? El gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras de Vialidad, Roger Botto, quien fue gerente del Grupo Abertis, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de Ausol, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el Grupo Macri. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la Justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de $4 a 75,50. ¿Otro ejemplo? El gerente de Obras de Vialidad fue el ingeniero Mariano López, ex coordinador de Control de Gestión de Iecsa, la empresa que era del primo de Macri, Ángelo Calcaterra, después de ser del propio ex presidente. Esa compañía consiguió numerosas obras entre 2015 y 2019 e incluso redeterminaciones de precios de obras superiores a otras empresas. Y encima todo esto no sirvió para hacer más obras. De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas por el gobierno de Cambiemos, se hicieron 365: el 13%. Y de 4.000 kilómetros de rutas seguras no se construyó ni un sólo kilómetro. Estos son los datos de la auditoría que el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, tiene sobre su escritorio.