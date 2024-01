En Santa Fe los medicamentos no se venderán fuera de las farmacias más allá del DNU

El DNU del presidente Javier Milei permite la desregulación de los puntos de venta de medicamentos lo que implica que cualquier comercio puede dispensar fármacos de venta libre. Sin embargo, en la provincia de Santa Fe eso no será posible ya que sigue en vigencia la ley provincial que regula el ejercicio profesional de este rubro de la salud (ley 2287) y que no ha sido derogada.

"En cuanto a la desregulación de actividades de las farmacias y rol del farmacéutico el DNU no es aplicable en Santa Fe", expresó, porque para eso se debe dejar sin vigencia la ley anterior, algo que acá no ocurrió. Aunque sí pasó en otras provincias.

El DNU "devalúa el papel de los profesionales" ya que entre otros puntos permite que la farmacia trabaje sin director farmacéutico presente "lo que nos parece inadmisible", agregó.

Con el permiso otorgado por el mega decreto nacional para que ciertas drogas se vendan en cualquier lugar (kioscos, supermercados, mercerías o comercio del rubro que sea) "se pierde el control estricto que existe desde que el medicamento es elaborado, va a las droguerías y allí se distribuye en farmacias". Esto posibilita el denominado mercado en negro "poniendo en riesgo la salud de la población" pero también la automedicación, el uso irracional de fármacos y hasta el tráfico de drogas, alertaron los profesionales del rubro.

Colegios de Farmacéuticos de todo el país advirtieron que la pretendida baja de precios de medicamentos que pregona el DNU de Milei no es tal: "La farmacia no fija el precio, lo hacen los laboratorios productores", aclararon.

>>Leer más: Los medicamentos aumentaron 42% en Rosario en los últimos 45 días

Un tema serio de salud

La presidenta del colegio profesional de Rosario agregó: "No podemos pensar que la venta de medicamentos quede por fuera del control del propio Ministerio de Salud. En toda farmacia las personas pueden consultar, recibir un consejo de un profesional, nosotros conocemos a los vecinos y somos referentes en muchos barrios. Los medicamentos de venta libre no son inocuos, tienen esa categorización porque están destinados a mejorar afecciones menores con una cantidad de droga que es más pequeña que en otros fármacos, por eso se pueden vender sin receta, pero eso no significa que no tengamos que poner un límite o dejar de asesorar a quien lo compra".

"¿Quién va a controlar que alguien se lleve diez blisters de un determinado fármaco si lo saca de una góndola del supermercado? Están fomentando una mal interpretada libertad que pone en riesgo la salud de las personas, es muy serio", enfatizó Varela, con preocupación.