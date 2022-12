Zelensky en Washington: un mensaje a Putin de que la ayuda a Kiev crecerá

La calurosa recepción del presidente Bolodimir Zelensky en Washington de este miércoles y el anuncio oficial de que Estados Unidos enviará sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, el sistema de armamento más avanzado que Washington aún no había proporcionado, “sirvieron como claro mensaje a Moscú de que la inversión estadounidense en la defensa de Ucrania no hará sino crecer”, comenta John Herbst, ex embajador de EEUU en Ucrania y analista de The Atlantic Council, un centro de estudios internacionales estadounidense.