Saquean e incendian un tradicional hotel en Santiago de Chile

Un grupo de personas atacó y saqueó el Hotel Principado de Asturias, ubicado en un sector cercano de la Plaza Italia, en Santiago de Chile. También provocaron un incendio en el exterior, lo que habría dificultado el escape de las personas que se encontraban en el lugar.

El gerente del hotel, Iván Marambio, el gerente del hotel, señaló que los manifestantes amenazaron a los trabajadores para obligarlos a dejar el lugar.

"O salen todos o quemamos el hotel", precisó Marambio, añadiendo que los carabineros no hicieron nada por defender el predio. "Estoy tan dolido que las palabras no me salen, sé que nos vamos a levantar, este es un gran hotel", sostuvo.

E insistió con la inacción de los carabineros frente a la situación, ya que llamaron a efectivos policiales que estaban apostados a un par de cuadras de punto fijo por las manifestaciones en Plaza Italia, sin embargo, no acudieron a tiempo para frenar la acción vandálica.

#Santiago | Un vistazo al interior del Hotel Pincipado de Asturias tras ser saqueado. pic.twitter.com/ghopb9gPPY — BioBioChile (@biobio) 23 de octubre de 2019

El canal chileno añadió que solo se reportan daños materiales y nadie resulto herido en el ataque de los manifestantes.

Alrededor de 100 mil personas se concentraron este miércoles en la Plaza Italia de Santiago para pedir la salida del presidente de Chile, Sebastián Piñera, por la represión contra las protestas.