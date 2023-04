Rusia hace mucho más difícil eludir el llamado al servicio militar

Rusia prepararía otra ronda de reclutamiento de soldados y esta vez tomó precauciones para evitar la fuga masiva de jóvenes al exterior , como ocurrió en septiembre pasado , cuando el presidente Vladimi r Putin llamó a filas a 300 mil hombres. La Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, aprobó una ley que permite reclutar mediante correo electrónico y prohíbe la salida del país de los hombres a los que se les haya ordenado presentarse. El Kremlin asegura que no tiene prevista una nueva movilización, pero en ese caso no se explica la nueva legislación.

Ahora, una semana después de haberse emitido, la orden se considera entregada, por lo que el ciudadano-recluta deberá presentarse a una oficina de alistamiento y no podrá salir del país. "Un ciudadano movilizable será considerado refractario si se ha negado a recibir su citación o si no puede ser localizado", advierte la Duma. La legislación rusa prevé duras penas de prisión para quienes eludan al ejército. Pese a que la ley rusa indica que los conscriptos no pueden ser enviados al frente de guerra, esto no se cumplió desde que Putin lanzó la invasión de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. Y los 300 mil movilizados de septiembre sufrieron especialmente el rigor de la guerra, al no contar con un entrenamiento serio ni armamento moderno. Muchos cayeron en las incansables ofensivas rusas en la provincia de Donestk, aún en curso. Se estima que sólo en la ciudad de Bajmut, más de 6000 rusos fueron muertos hasta ahora. La ciudad sigue aún en manos ucranianas, luego de 8 meses de ofensiva rusa, que continúa.