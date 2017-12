Netanyahu visita Francia en medio del conflicto por Jerusalén

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a mostrar gestos "valientes" a los palestinos, en medio de la crisis desatada por la decisión de Estados Unidos de reconocer de forma unilateral a Jerusalén como capital de Israel.

Al término de una reunión mantenida con Netanyahu en París, Macron dijo en una conferencia de prensa conjunta que había pedido al jefe de gobierno israelít "salir del actual callejón sin salida".Preguntado al respecto, el mandatario galo mencionó como posible gesto israelí el congelamiento de la expansión de los asentamientos judíos en Cisjordania.

Macron informó ante la prensa que había expresado ante Netanyahu su desacuerdo con la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, al considerar que esta medida contraviene al derecho internacional y supone una amenaza para la paz en la región. Al mismo tiempo, Macron condenó "con la máxima claridad cualquier tipo de ataque contra Israel que se haya producido en las últimas horas y días".

Netanyahu, por su parte, defendió la decisión estadounidense respecto a Jerusalén. "Deberíamos dar una oportunidad a la paz reconociendo algunas cosas como una verdad histórica, abriendo la oportunidad a nuevas negociaciones, a nuevas iniciativas", señaló ante la prensa el jefe de gobierno israelí. Netanyahu subrayó que Jerusalén es la capital de Israel: "Cuanto antes los palestinos reconozcan esta realidad, tanto más pronto nos moveremos en dirección a la paz".

El primer ministro israelí dijo que siempre ha ofrecido al presidente palestino, Mahmud Abbas, sentarse a la mesa de negociaciones. "Si él quiere la paz, debe venir y negociar". Netanyahu criticó en términos enérgicos al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien había calificado a Israel como un "Estado terrorista" y país de "infanticidas". "No estoy acostumbrado a recibir lecciones morales de un líder que bombardea pueblos kurdos en su país, que encarcela a periodistas y que ayuda a los terroristas, sobre todo en Gaza", dijo Netanyahu en alusión al turco. Erdogan busca liderar la ola de repudio islámico a la decisión de Trump, mientras en su país recorta las libertades más básicas. El presidente francés había pedido "moderación" a Erdogan en una conversación telefónica. Además de Erdogan, otros líderes islámicos han echado nafta al fuego esta semana, pero con escaso éxito: la "Intifada" que pidió el grupo islámico palestino Hamas no se ha concretado, y ayer de hecho casi no hubo manifestaciones violentas en los territorios.

tensión. Netanyahu y Macron en la conferencia de prensa en París.