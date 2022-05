Manifestantes bañaron de pintura roja al embajador ruso en Polonia

El episodio se registró este lunes. El Día de la Victoria se celebra el 9 de mayo de cada año en conmemoración de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El evento este año se desarrolla al mismo tiempo que la campaña militar de Moscú en Ucrania entra en su tercer mes, cuyo saldo provisorio según la ONU supera los 3.300 muertes civiles.

Las imágenes publicadas por las agencias de noticias rusas mostraban a Sergei Andreev y varios otros hombres con pintura salpicada en la ropa y la cara, rodeados por una multitud que cantaba, algunos con banderas ucranianas.

