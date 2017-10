Los famosos opinan sobre la crisis política

A favor de la independencia, de la unidad o del diálogo, personalidades de España, América latina y el resto del mundo dieron su opinión sobre la crisis:

• Mario Vargas Llosa. "La pasión puede ser destructiva y feroz cuando la mueven el fanatismo y el racismo. La peor de todas, la que ha causado más estragos en la historia es la pasión nacionalista" (Escritor peruano).

• Antonio Banderas. "Creí y sigo creyendo en ese proyecto común llamado España y, como me pasa conmigo mismo, a veces estoy orgulloso y a veces no, pero no puedo evitar quererlo" (actor español).

• Gerard Piqué. "Estoy orgulloso del pueblo catalán. Ha sido mi peor experiencia" (el defensor del Barcelona entre lágrimas tras los graves incidentes entre votantes y policías durante el referéndum soberanista).

• J.K. Rowling. "Esto es repugnante e injustificable" (la creadora de "Harry Potter", sobre los incidentes del 1º de octubre).

• Joan Manuel Serrat. "Que hablen aunque no sepan de qué, aunque no tengan nada que decirse. Porque nunca se habla lo suficiente cuando hay voluntad de solucionar cosas" (el cantautor catalán pidiendo diálogo).

• Daniel Barenboim. "Es terrible, terrible. Cómo va a terminar todo esto? Creo que es una cuestión de tiempo para que estas regiones más pequeñas ganen y consigan la independencia" (Director argentino-israelí).

• Joaquín Sabina. "Estoy radicalmente en contra de que alguien quiera hacer una patria más pequeñita, teniendo una tan grande" (el cantautor madrileño).

•Rafael Nadal. "Me dan ganas de llorar cuando veo que un país en el que hemos sabido convivir y ser un buen ejemplo para el resto del mundo llega a una situación como esta" (Tenista español).

• Les Luthiers. "Lamento el separatismo en todos los sentidos. Encubre una forma de xenofobia, una forma del «tú aquí no, tú eres distinto y tú no vienes con nosotros»" (Carlos López Puccio, miembro del grupo argentino de humor).