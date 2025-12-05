La superluna de diciembre alrededor del mundo

La superluna de diciembre alrededor del mundo

5 de diciembre 2025 · 13:10hs
superluna01
Obreros trabajan en una obra de construcción mientras la superluna se eleva en Ahmedabad, India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Ajit Solanki)

superluna02
La última luna llena del año, se alza en el cielo sobre el Templo Swaminarayan, en Calcuta, India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bikas Das)

superluna03
Un avión sobrevuela la luna llena mientras la superluna se alza el jueves 4 de diciembre de 2025 en Chicago. (Foto AP/Kiichiro Sato)

superluna04
La gente se abriga para salir a caminar durante un día frío mientras la superluna sale en Evanston, Illinois, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Nam Y. Huh)

superluna05
superluna06
La última superluna del año, la

superluna07
La última superluna del año, la

superluna08
La última luna llena del año, se alza tras la mezquita Kutubía del siglo XII en Marrakech, Marruecos, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Mosa'ab Elshamy)

superluna09
Una superluna, la última luna llena del año, se alza en el cielo, en Estambul, Turquía, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emrah Gurel)

superluna10
Una superluna, la última luna llena del año, se alza en el cielo de Estambul, Turquía, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Emrah Gurel)

superluna11
Una mujer toma fotografías mientras una superluna, la última luna llena del año, se eleva en el cielo detrás de la Torre de Gálata, en Estambul, Turquía, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Francisco Seco)

superluna13
La última luna llena del año, se alza en el cielo tras una rueda de Navidad en la capital, Nicosia, Chipre, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Petros Karadjias)

superluna14
Una superluna, la última luna llena del año, se alza en el cielo tras una rueda de Navidad en la capital, Nicosia, Chipre, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Petros Karadjias)

superluna15
Los devotos se relajan en el jardín mientras una superluna, la última luna llena del año, se eleva sobre el templo Swaminarayan en Calcuta, India, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Bikas Das)

superluna12
La última luna llena del año, se alza detrás de la Torre de Gálata, en Estambul, Turquía, el jueves 4 de diciembre de 2025. (Foto AP/Francisco Seco)

La última superluna del año será visible durante la noche del 4 de diciembre

Última superluna del año: cuándo es, cómo verla y qué significa

honduras voto el domingo y todavia no se conoce al nuevo presidente

Honduras votó el domingo y todavía no se conoce al nuevo presidente

Superluna astronómico
