Italia: Draghi ya tiene su gabinete, de alto perfil técnico

Hay siete ministros del anterior gobierno, entre ellos los de Asuntos Exteriores (Luigi Di Maio), Interior (Luciana Lamorgese), Sanidad (Roberto Speranza) y Cultura (Dario Franceschini). Son muchas las novedades, con una mezcla de políticos, profesores y destacados dirigentes empresarios del sector público y también del privado. Entre estos figura Vittorio Colao, ministro para la Innovación Tecnológica y la Transición Digital, que fue consejero delegado de Vodafone y presidió el comité de expertos en materia económica y social, creado por la Presidencia del Consejo de Ministros, para abordar la emergencia del Covid-19.

Otro 'supermánager' es Roberto Cingolani, ministro de la Transición Ecológica, una cartera clave para hacer de Italia un país verde; Cingolani es un físico, un número uno en innovación, fundador del Instituto Italiano de Tecnología de Génova; actualmente es consejero delegado de Leonardo, empresa pública italiana líder en el sector aeroespacial, miembro del comité de expertos en materia económica y social.

Para el ministerio de Economía, Draghi ha nombrado a un técnico de indiscutible competencia: Daniele Franco, director general de la Banca de Italia (el banco central italiano), donde también trabajó durante muchos años en la el departamento de Investigación.

En el área económica destaca el nombramiento del economista Giancarlo Giorgetti, brazo derecho del líder de la Liga, Matteo Salvini. Giorgetti, con estrecha relación desde hace tiempo con Draghi, será ministro del Desarrollo Económico. Ha sido clave para que la Liga apoyara a Draghi, emprendiendo así un camino europeísta. Pero este puede ser un vaticinio que peque de optimismo: el antieuropeísmo está muy radicado y es parte de la identidad de La Liga, más afín a la ultraderecha nacionalista que al centroderecha europeísta.

Otro técnico de gran prestigio, Enrico Giovannini, dirigirá el ministerio de Infraestructuras y Transportes. El ministerio de Justicia, que también será clave porque habrá de emprender una importante reforma, lo dirigirá la jueza Marta Cartabia, ex presidenta del Tribunal Constitucional.

Pero mientras las dirigencias de los principales partidos emitían comunicados de buenos deseos a Mario Draghi, entre los niveles medios del partido populista M5E se hacía sentir el malestar. Así, su jefe político, Vito Crimi envió un mensaje de buenos deseos a Draghi, y resaltó que el M5E "garantizará su apoyo al Ejecutivo con lealtad y equidad. Deseo un buen trabajo, en particular, a los cuatro ministros del Movimiento y a Roberto Cingolani, el nuevo ministro de la Transición Ecológica" un área fundamental para el M5E, que desde su fundación se ha caracterizado por su ambientalismo. "Este es el gobierno de la transición ecológica", aseguró Crimi. Pero otros hacían conocer su malestar por el gabinete. "¿Valió la pena?", escribió el dirigente del M5E Alessandro Di Battista. La senadora del M5S, Barbara Lezzi, escribió en Facebook que "el superministerio que pide Beppe Grillo (el líder y fundador del M5e) no existe. El Ministerio de Medio Ambiente no se fusionará con el de Desarrollo Económico. No, porque el rico ministerio de desarrollo económico será confiado a la Liga, con Giorgetti. No votamos por esto en la plataforma de Rousseau", protestó la senadora, en referencia al voto de las bases realizado en la plataforma online apenas horas antes.