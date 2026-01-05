La Capital | El Mundo | soldados

Intervención militar en Venezuela: por qué murieron tantos soldados cubanos

Según Cuba, 32 militares murieron en los bombardeos en Caracas. Muchos de ellos forman parte del equipo de guardaespaldas de Maduro

5 de enero 2026
Los soldados cubanos estaban en Venezuela por un acuerdo de cooperación.

Los soldados cubanos estaban en Venezuela por un acuerdo de cooperación.

Aunque todavía no se conoce el número oficial de víctimas de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, se confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones, según afirmaron en un comunicado oficial de la Presidencia de Cuba.

Luego de que trascendiera la noticia de la muerte de más de tres decenas de guardias extranjeros en la operación militar en Caracas, muchos se preguntaron: ¿por qué murieron tantos soldados cubanos en Venezuela?

Soldados cubanos, parte del equipo de guardaespaldas de Maduro

Según el comunicado de la Presidencia de Cuba, los combatientes estaban cumpliendo con su servicio "en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior".

La isla y el país bolivariano tienen lazos históricos y, durante años, Cuba ha enviado a miles de sus ciudadanos a Venezuela a cambio de petróleo. Muchos de ellos son profesores y médicos, pero también hay agentes de inteligencia y guardias de seguridad.

Entonces, muchos militares originarios de Cuba cumplen sus funciones en el Ejército de Venezuela. Ahora bien, varios soldados cubanos forman parte del equipo de guardaespaldas de Nicolás Maduro.

A partir de una investigación del New York Times publicada en diciembre pasado se conoció que, ante la creciente presión militar estadounidense, Maduro amplió este plantel de seguridad personal y colocó más más agentes de contrainteligencia cubanos en el ejército de Venezuela. La idea, en esencia, era protegerse de un golpe de Estado.

La intervención militar de EEUU en Venezuela

En una operación militar relámpago que comenzó en las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, fuerzas estadounidenses lanzaron una ofensiva aérea sobre puntos estratégicos de Venezuela, resultando en la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El ataque comenzó aproximadamente a las 2 de la madrugada con bombardeos simultáneos en cuatro estados clave: Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira.

Entre los objetivos alcanzados se encuentran instalaciones militares y logísticas de alto perfil: el aeropuerto militar La Carlota (al este de Caracas), Fuerte Tiuna (sede del Ministerio de la Defensa), el Cuartel de la Montaña (donde descansan los restos de Hugo Chávez), el Puerto de La Guaira y el aeropuerto de Higuerote.

Según indicó The New York Times, Venezuela sufrió 80 muertes en la operación, mientras que funcionarios de Washington indicaron que media docena de soldados estadounidenses fueron heridos. No se proporcionaron números de bajas de Venezuela, aunque el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, sostuvo que “gran parte” de los integrantes de la guardia de seguridad de Maduro fueron asesinados “a sangre fría”.

Por su parte, y en el marco de la muerte de 32 soldados, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, decretó dos días de duelo nacional en la isla.

La captura de Nicolás Maduro

Tras los bombardeos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció a través de sus redes sociales que Nicolás Maduro y Cilia Flores habían sido capturados y trasladados fuera del país.

Durante casi dos horas, el gobierno venezolano mantuvo un hermetismo total mientras las detonaciones sacudían las principales ciudades. La primera reacción oficial provino del ministro de la Defensa, Vladimir López, quien denunció la "agresión" y declaró un estado de conmoción exterior, ordenando el despliegue del ejército a las calles. Sin embargo, no estuvo acompañado por la cúpula militar en su mensaje.

A pesar de la captura de la figura central del chavismo, Diosdado Cabello, considerado el número dos del movimiento, ratificó la voluntad de resistencia del oficialismo. En declaraciones recientes, el funcionario calificó el ataque como una "invasión externa, cobarde y terrorista", subrayando que los objetivos de los atacantes sólo se cumplieron parcialmente.

"Confíen en el liderazgo, que nadie caiga en el desespero", manifestó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, instando a la calma y a la organización popular. El dirigente denunció que el bombardeo afectó zonas residenciales y civiles, cuestionando el silencio de los organismos internacionales ante lo que calificó como una "masacre" en edificios habitados.

Operación en Venezuela

La administración Trump justificó la operación como parte de una lucha contra el narcotráfico, tras haber señalado previamente a Maduro como líder del Cártel de los Soles. Por su parte, el liderazgo chavista sostiene que se trata de un intento de "cambio de régimen" para tomar control del petróleo venezolano.

