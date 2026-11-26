Una persona pasea a sus perros cerca de Central Park, en una calle cerrada, durante el Día de Acción de Gracias en Nueva York, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Yuki Iwamura)
El director ejecutivo de Sberbank, Herman Gref, toca un robot durante la conferencia internacional de Sberbank «Viaje al mundo de la inteligencia artificial» (AIJ), celebrada en Moscú el jueves 26 de noviembre de 2026. (Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, foto del grupo de prensa del Kremlin vía AP)
Las olas golpean el muelle municipal de Pacifica después de que una parte de este colapsara durante un episodio de fuerte oleaje y mareas altas en Pacifica, California, el miércoles 25 de noviembre de 2026. (Foto AP/Noah Berger)
Militares permanecen junto a los instrumentos de una banda militar antes de un ensayo para el desfile del Día Nacional del 1 de diciembre en Bucarest, Rumanía, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Vadim Ghirda)
Bomberos retiran el cuerpo de una víctima de entre los escombros de una casa destruida tras un ataque aéreo ruso en Járkiv, Ucrania, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andrii Marienko)
Manifestantes sostienen banderas kurdas frente a la histórica ciudadela durante una concentración en apoyo a la región kurda semiautónoma de Irak, en medio de tensiones con Bagdad por el control de los pasos fronterizos y los recursos petroleros, en Erbil, Irak, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Rashid Yahya)
Monjes budistas se preparan para soltar un farolillo de papel durante el festival internacional de farolillos Yee Peng Lanna, el martes 24 de noviembre de 2026, en el centro de meditación Tudongkhasathan Lanna, en Chiang Mai, Tailandia. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Monjes budistas observan cómo la gente lanza al cielo farolillos de papel durante el festival internacional de farolillos Yee Peng Lanna, el martes 24 de noviembre de 2026, en el centro de meditación Tudongkhasathan Lanna, en Chiang Mai, Tailandia. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Un muñeco de nieve en miniatura hecho con la primera nevada de la temporada se sienta en un puente en el castillo barroco del canal Nymphenburg en Múnich, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Matthias Schrader
Comandos navales rumanos permanecen sentados en una embarcación durante un ensayo para el desfile del Día Nacional del 1 de diciembre en Bucarest, Rumanía, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)
Militares estadounidenses, antes de un ensayo para el desfile del Día Nacional del 1 de diciembre en Bucarest, Rumanía, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Andreea Alexandru)
La policía atiende a civiles heridos tras un ataque aéreo ruso contra una zona residencial, Sloviansk, Ucrania. Fotografía: Diego Herrera Carcedo/Anadolu/Getty Images
Un trabajador retira nieve mientras la gente camina por las calles durante una tormenta de nieve, Viena, Austria. Fotografía: Elisabeth Mandl/Reuters
Un perro pasa junto a contenedores apilados que bloquean la entrada del Lycée Voltaire, un instituto de enseñanza secundaria en el distrito 11, como parte de una protesta a escala nacional contra las largas jornadas laborales, la escasez de docentes y el deterioro de las instalaciones, París, Francia. Fotografía: Xavier Galiana/AFP/Getty Images
El presidente de Argentina, Javier Milei, llega al palacio presidencial Palacio de López en Asunción, Paraguay, el jueves 26 de noviembre de 2026. (Foto AP/Jorge Saenz)