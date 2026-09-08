El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
8 de septiembre 2026 · 13:52hs

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Varias personas leen un periódico para informarse sobre las noticias de la guerra en una tienda de Saná, Yemen, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Osamah Abdulrahman)

Varias personas leen un periódico para informarse sobre las noticias de la guerra en una tienda de Saná, Yemen, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Osamah Abdulrahman)

Miembros de las fuerzas israelíes detienen a un palestino durante una redada militar en la ciudad de Anata, en Cisjordania, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

Miembros de las fuerzas israelíes detienen a un palestino durante una redada militar en la ciudad de Anata, en Cisjordania, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Leo Correa)

Los asistentes esperan para entrar a un evento de Steel Across America organizado por la Fundación Tunnel to Towers en la Ellipse, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Los asistentes esperan para entrar a un evento de Steel Across America organizado por la Fundación Tunnel to Towers en la Ellipse, el martes 8 de septiembre de 2026, en Washington. (Foto AP/Mark Schiefelbein)

Vendedores de pescado limpian pescado en un mercado de Jartum, Sudán, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marwan Ali)

Vendedores de pescado limpian pescado en un mercado de Jartum, Sudán, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Marwan Ali)

Javier Bardem y Penélope Cruz posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Bunker" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Javier Bardem y Penélope Cruz posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Bunker" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Miembros del grupo rebelde chiíta hutí yemení queman una efigie de un avión estadounidense y una bandera saudí durante una manifestación contra la injerencia de Estados Unidos y Arabia Saudí en Yemen, tras la oración del viernes en Saná, Yemen. Foto AP/Hani Mohammed

Miembros del grupo rebelde chiíta hutí yemení queman una efigie de un avión estadounidense y una bandera saudí durante una manifestación contra la injerencia de Estados Unidos y Arabia Saudí en Yemen, tras la oración del viernes en Saná, Yemen. Foto AP/Hani Mohammed

Paul Dano, Penélope Cruz, el director Florian Zeller, Javier Bardem y Patrick Schwarzenegger posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Bunker" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Paul Dano, Penélope Cruz, el director Florian Zeller, Javier Bardem y Patrick Schwarzenegger posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Bunker" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)

Una selección de guitarras de la "Colección Johnny Marr", expuesta durante una presentación previa en Christie's, saldrá a subasta el 17 de septiembre en Londres, el martes 8 de septiembre de 2026. (Yui Mok/ PA vía AP)

Una selección de guitarras de la "Colección Johnny Marr", expuesta durante una presentación previa en Christie's, saldrá a subasta el 17 de septiembre en Londres, el martes 8 de septiembre de 2026. (Yui Mok/ PA vía AP)

Los asistentes visitan el stand de la empresa china Anton Oilfield Services Group durante la jornada inaugural de la 4ª Exposición y Conferencia Internacional de Irak sobre Proyectos de Petróleo, Gas y Petróleo, celebrada en el recinto ferial internacional de Bagdad, Irak, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

Los asistentes visitan el stand de la empresa china Anton Oilfield Services Group durante la jornada inaugural de la 4ª Exposición y Conferencia Internacional de Irak sobre Proyectos de Petróleo, Gas y Petróleo, celebrada en el recinto ferial internacional de Bagdad, Irak, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Hadi Mizban)

La Tropa Real de Artillería Montada del Rey se retira tras disparar una salva real de 41 cañonazos, acompañada por la Banda de la Guardia de Granaderos, en el cuarto aniversario de la ascensión del rey al trono, en Hyde Park, Londres, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

La Tropa Real de Artillería Montada del Rey se retira tras disparar una salva real de 41 cañonazos, acompañada por la Banda de la Guardia de Granaderos, en el cuarto aniversario de la ascensión del rey al trono, en Hyde Park, Londres, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Kin Cheung)

Movilización en reclamo de justicia, a pocos días de la tragedia en la costanera

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La madre de tres cachorros de tigre de Sumatra recién nacidos camina por su recinto en el parque zoológico de Ática, Spata, Grecia. Fotografía: Stelios Misinas/Reuters

La madre de tres cachorros de tigre de Sumatra recién nacidos camina por su recinto en el parque zoológico de Ática, Spata, Grecia. Fotografía: Stelios Misinas/Reuters

Personas rinden homenaje a la fallecida cantante de cumbia Gilda en un santuario dedicado a ella, en el 30 aniversario de su muerte, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Francisco Loureiro/Reuters

Personas rinden homenaje a la fallecida cantante de cumbia Gilda en un santuario dedicado a ella, en el 30 aniversario de su muerte, Entre Ríos, Argentina. Fotografía: Francisco Loureiro/Reuters

Un hombre se sienta en el balcón de su casa, dañada por las inundaciones repentinas que azotaron el país, Nuwakot, Nepal. Fotografía: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Un hombre se sienta en el balcón de su casa, dañada por las inundaciones repentinas que azotaron el país, Nuwakot, Nepal. Fotografía: Pedro Pardo/AFP/Getty Images

Simpatizantes del candidato presidencial Flavio Bolsonaro participan en un mitin del Día de la Independencia, São Paulo, Brasil. Fotografía: Miguel Schincariol/AFP/Getty Images

Simpatizantes del candidato presidencial Flavio Bolsonaro participan en un mitin del Día de la Independencia, São Paulo, Brasil. Fotografía: Miguel Schincariol/AFP/Getty Images

La policía exhibe drogas que fueron incautadas durante un operativo en la provincia de Guayas, en la sede de la policía Modelo en Guayaquil, Ecuador, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Cesar Munoz)

La policía exhibe drogas que fueron incautadas durante un operativo en la provincia de Guayas, en la sede de la policía Modelo en Guayaquil, Ecuador, el martes 8 de septiembre de 2026. (Foto AP/Cesar Munoz)

Personas reunidas para la procesión fúnebre ondean una bandera con la imagen del excomandante del ejército serbobosnio Ratko Mladic, quien falleció la semana pasada mientras cumplía cadena perpetua por genocidio y otras atrocidades cometidas durante la guerra en Bosnia, en Belgrado, Serbia, el lunes 7 de septiembre de 2026. (Foto AP/Darko Vojinovic)

Serbia rindió honores al criminal de guerra Ratko Mladic en su funeral

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