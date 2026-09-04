La presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, posa para los fotógrafos en la alfombra roja de la película 'A Place to Heal' durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto de Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Turistas recorren las calles circundantes, en Roma, el martes 18 de agosto de 2026, destacando la creciente presencia de vehículos en el centro histórico de la capital mientras las autoridades actúan para frenar una industria a la que sus críticos culpan de empeorar la congestión, estacionarse ilegalmente y fomentar la saturación turística. (AP Foto/Gregorio Borgia)
Una comisaría municipal, en la imagen superior, y otros edificios resultan dañados tras la explosión de un coche bomba la noche anterior en Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, México, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Eduardo Pesci)
Agentes de policía se encuentran frente a una comisaría municipal dañada tras la explosión de un coche bomba durante la noche en Ojocaliente, en el estado de Zacatecas, México, el lunes 31 de agosto de 2026. (AP Foto/Eduardo Pesci)
Daniel Zovatto, Jack Huston, Sofia Boutella, Bill Pullman y Dana Delany posan para los fotógrafos en la sesión fotográfica de la película "Fundamentos de la filosofía" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto de Scott A Garfitt/Invision/AP)
Amal Clooney (izquierda) y George Clooney llegan al evento "El futuro de la creatividad" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto de Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Soldados rescatan con vida a un trabajador de un túnel durante una operación en curso en el proyecto hidroeléctrico Trishuli-3A en el distrito de Rasuwa, Nepal, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Ejército de Nepal vía AP)
Manifestantes israelíes portan una pancarta con la inscripción "Marcha de las Putas" durante la marcha anual "SlutWalk" para protestar contra las armas en espacios públicos y la violencia contra las mujeres, en Jerusalén, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto AP/Mahmoud Illean)
George Clooney, la presidenta del jurado Maggie Gyllenhaal y la presentadora Emily Maitlis posan para los fotógrafos a su llegada al evento "El futuro de la creatividad" durante la 83.ª edición del Festival de Cine de Venecia, en Venecia, Italia, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto de Alessandra Tarantino/Invision/AP)
Bomberos intentan extinguir un incendio en un almacén parcialmente destruido tras un ataque con drones rusos en Brovary, en las afueras de Kiev, Ucrania, el viernes 4 de septiembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)
Un chimpancé que anteriormente se utilizaba en investigaciones recibe un chequeo médico completo en un santuario de retiro para chimpancés en Bapakwali, Liberia, el 25 de agosto de 2026. (Humane World for Animals vía AP)
Un delegado con un traje de cota de malla asiste al segundo día de la conferencia anual del partido Reform UK en el NEC, Birmingham, Reino Unido. Fotografía: Oli Scarff/AFP/Getty Images
Un F/A-18F Super Hornet de la Real Fuerza Aérea Australiana sobrevuela a la gente que se encuentra en el puente Story durante un ensayo para el espectáculo Riverfire en el marco del festival de Brisbane de 2026 (Australia). Fotografía: Darren England/AAP
Un trabajador es puesto a salvo tras ser rescatado con vida de un túnel en el proyecto hidroeléctrico Trishuli-3A, nueve días después de las mortales inundaciones repentinas. Fotografía: Ejército de Nepal/Reuters