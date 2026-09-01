El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
1 de septiembre 2026 · 14:43hs
El buque cisterna de GLP G. Spirit, con bandera panameña, navega por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá en Colón, Panamá, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

El buque cisterna de GLP G. Spirit, con bandera panameña, navega por las esclusas de Agua Clara del Canal de Panamá en Colón, Panamá, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)

Manish Maharjan opera un dron a la entrada de un túnel en la instalación Rashuwaghadi en el distrito Rasuwa, Nepal, el 31 de agosto del 2026. (Manish Maharjan vía AP)

Manish Maharjan opera un dron a la entrada de un túnel en la instalación Rashuwaghadi en el distrito Rasuwa, Nepal, el 31 de agosto del 2026. (Manish Maharjan vía AP)

Un cuidador de elefantes, montado en un elefante del departamento forestal, dirige a un rinoceronte de un cuerno hacia el santuario de vida silvestre de Pobitora desde las afueras de Guwahati, India, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Anupam Nath)

Un cuidador de elefantes, montado en un elefante del departamento forestal, dirige a un rinoceronte de un cuerno hacia el santuario de vida silvestre de Pobitora desde las afueras de Guwahati, India, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Anupam Nath)

Prótesis encontradas en prisiones sirias se exhiben en "Cuando los muros hablan", una muestra en la Feria Internacional de Damasco que presenta objetos provenientes de prisiones durante el régimen del expresidente Bashar Assad, en Damasco, Siria, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)

Prótesis encontradas en prisiones sirias se exhiben en "Cuando los muros hablan", una muestra en la Feria Internacional de Damasco que presenta objetos provenientes de prisiones durante el régimen del expresidente Bashar Assad, en Damasco, Siria, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)

Una mujer pasa junto al centro de educación extraescolar dañado por una bomba guiada por el aire rusa en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el martes 1 de septiembre de 2026. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

Una mujer pasa junto al centro de educación extraescolar dañado por una bomba guiada por el aire rusa en Kramatorsk, región de Donetsk, Ucrania, el martes 1 de septiembre de 2026. (Iryna Rybakova/93.ª Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP)

Un barco y un helicóptero turcos participan en una operación de búsqueda de personas desaparecidas dos días después del desastre de un ferry frente a la costa de Chipre, cerca del puerto de Kyrenia en la parte norte de Chipre ocupada por Turquía, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Nedim Enginsoy)

Un barco y un helicóptero turcos participan en una operación de búsqueda de personas desaparecidas dos días después del desastre de un ferry frente a la costa de Chipre, cerca del puerto de Kyrenia en la parte norte de Chipre ocupada por Turquía, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Nedim Enginsoy)

Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el domingo 23 de agosto de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Robots compiten en el evento de Combate Libre de los Juegos Mundiales de Robots Humanoides en Pekín, el domingo 23 de agosto de 2026. (Foto AP/Achmad Ibrahim)

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Residentes y rescatistas buscan entre los escombros tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026. (Foto AP/Santiago Saldarriaga)

Mandy Madson, luciendo una peluca inspirada en Dolly Parton, se toma una selfie en un improvisado monumento conmemorativo frente a la casa de la fallecida Dolly Parton en Brentwood, Tennessee, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/George Walker IV)

Mandy Madson, luciendo una peluca inspirada en Dolly Parton, se toma una selfie en un improvisado monumento conmemorativo frente a la casa de la fallecida Dolly Parton en Brentwood, Tennessee, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/George Walker IV)

Un trabajador intenta limpiar una gran cantidad de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el Canal de Agua Redentorista de la ciudad de Parañaque, Metro Manila, Filipinas, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Aaron Favila)

Un trabajador intenta limpiar una gran cantidad de basura y escombros arrastrados por las intensas lluvias monzónicas en el Canal de Agua Redentorista de la ciudad de Parañaque, Metro Manila, Filipinas, el martes 11 de agosto de 2026. (Foto AP/Aaron Favila)

Un bombero camina por una zona quemada mientras las llamas envuelven una casa durante un incendio forestal en la isla de Salamina, al oeste de Atenas, Grecia, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Michael Varaklas)

Un bombero camina por una zona quemada mientras las llamas envuelven una casa durante un incendio forestal en la isla de Salamina, al oeste de Atenas, Grecia, el domingo 16 de agosto de 2026. (Foto AP/Michael Varaklas)

Sima se cubre el rostro en la tumba de su nieta de seis meses, quien falleció durante el invierno, en Kabul, Afganistán, el martes 01 de setiembre de 2026. (Foto AP/Nava Jamshidi)

Sima se cubre el rostro en la tumba de su nieta de seis meses, quien falleció durante el invierno, en Kabul, Afganistán, el martes 01 de setiembre de 2026. (Foto AP/Nava Jamshidi)

Residentes locales observan a los bomberos mientras trabajan tras el ataque de un dron ruso contra un edificio residencial en Kiev, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

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Niños juegan con burbujas de jabón durante las tradicionales celebraciones de regreso a clases en Kiev, el martes 1 de septiembre de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

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