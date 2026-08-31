El día en imágenes alrededor del mundo

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La Capital | El Mundo
31 de agosto 2026 · 13:53hs
Personal de las fuerzas paramilitares de Nepal transporta el cuerpo de una víctima de una inundación repentina para su entierro en una fosa común en Chitwan, Nepal, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

Personal de las fuerzas paramilitares de Nepal transporta el cuerpo de una víctima de una inundación repentina para su entierro en una fosa común en Chitwan, Nepal, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Dar Yasin)

Un paramédico palestino arroja agua sobre los restos humeantes de un automóvil tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Yousef Alzanoun)

Un paramédico palestino arroja agua sobre los restos humeantes de un automóvil tras un ataque israelí en la ciudad de Gaza, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Yousef Alzanoun)

Vehículos pasan frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump dentro de un contenedor de catering junto a un mago y las palabras "¡Sin trucos! Parpadea y desapareces", en el centro de Teherán, Irán, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Vehículos pasan frente a una valla publicitaria que muestra al presidente estadounidense Donald Trump dentro de un contenedor de catering junto a un mago y las palabras "¡Sin trucos! Parpadea y desapareces", en el centro de Teherán, Irán, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Vahid Salemi)

Portadores del féretro llevan el ataúd de Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivska en la región de Kiev, quien murió cuando acudía a ayudar a los residentes locales tras un ataque con drones rusos durante su funeral en Myla, en las afueras de Kiev, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Portadores del féretro llevan el ataúd de Taras Didych, jefe de la comunidad de Dmytrivska en la región de Kiev, quien murió cuando acudía a ayudar a los residentes locales tras un ataque con drones rusos durante su funeral en Myla, en las afueras de Kiev, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Francisco Seco)

Tim Armstrong, Billie Joe Armstrong y Billy Idol (de izquierda a derecha) actuaron en el homenaje por el 50º aniversario de los Ramones, el domingo 30 de agosto de 2026 en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Tim Armstrong, Billie Joe Armstrong y Billy Idol (de izquierda a derecha) actuaron en el homenaje por el 50º aniversario de los Ramones, el domingo 30 de agosto de 2026 en el cementerio Hollywood Forever de Los Ángeles. (Foto de Richard Shotwell/Invision/AP)

Un bombero traslada a un animal herido mientras el incendio de Plaskett avanza hacia la autopista 1 el viernes 28 de agosto de 2026 en Big Sur, California. (Foto AP/Ethan Swope)

Un bombero traslada a un animal herido mientras el incendio de Plaskett avanza hacia la autopista 1 el viernes 28 de agosto de 2026 en Big Sur, California. (Foto AP/Ethan Swope)

Los asistentes celebran el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Los asistentes celebran el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Arthur Fils, de Francia, se lanza para devolver la pelota a Stefanos Tsitsipas, de Grecia, durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Arthur Fils, de Francia, se lanza para devolver la pelota a Stefanos Tsitsipas, de Grecia, durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de tenis, el lunes 31 de agosto de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth)

Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. Hoy anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina. (Foto AP/Martin Meissner)

Lionel Messi alza el trofeo de la Copa del Mundo tras vencer a Francia en la final, el 18 de diciembre de 2022, en Lusail, Qatar. Hoy anunció su retiro definitivo de la Selección Argentina. (Foto AP/Martin Meissner)

El féretro del rey Harald V de Noruega es trasladado por su familia y personal de la corte desde el Salón Rojo hasta la capilla del palacio en Oslo, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto de Javad Parsa/Pool vía AP)

El féretro del rey Harald V de Noruega es trasladado por su familia y personal de la corte desde el Salón Rojo hasta la capilla del palacio en Oslo, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto de Javad Parsa/Pool vía AP)

Asistentes celebran el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

Asistentes celebran el Carnaval de Notting Hill en Londres, el lunes 31 de agosto de 2026. (Foto AP/Alberto Pezzali)

El funambulista Maxim Kagin realiza su actuación sobre el canal Griboyédov, junto a la Catedral del Salvador sobre la Sangre Derramada en San Petersburgo, Rusia, el viernes 28 de agosto de 2026. (Foto AP/Dmitri Lovetsky)

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