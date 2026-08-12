Grandes olas causadas por la tormenta tropical Chan-hom rompen cerca de la orilla en Oarai, prefectura de Ibaraki, Japón, el martes 11 de agosto de 2026. (/Kyodo News via AP)
El presidente ruso Vladimir Putin, segundo por la derecha, visita el crucero lanzamisiles Varyag de la Flota del Pacífico para observar un ejercicio militar cerca de Yuzhno-Sakhalinsk, en la isla de Sajalín, Rusia, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo vía AP)
Visitantes se toman una foto en Sunflower Village, en la ciudad de Hokuryu, Hokkaido, al norte de Japón, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Junko Ozaki/Kyodo News vía AP)
Niños practican antes del evento en el Concurso Nacional de Aficionados al Taekwondo en Pyongyang, el miércoles 12 de agosto de 2026. (Foto AP/Cha Song Ho)
Soldados ucranianos caminan por la calle en la localidad de Druzhkivka, en el frente en la región de Donetsk, Ucrania. (Iryna Rybakova/Servicio de prensa de la 93º Brigada Mecanizada Separada Kholodnyi Yar via AP))
Incendio en la refinería Zawiya en Libia el 11 de agosto del 2026. Un ataque con un drones fue la causa del origen del incendio de grandes dimensiones en uno de los tanques de la refinería y se expandió rápidamente por una parte de las instalaciones, generando "enormes daños estructurales. (AP foto/Yousef Murad
Agentes de policía en los terrenos de la abadía de Buckfast antes del funeral de la exministra conservadora Ann Widdecombe, Buckfastleigh, Devon. Fotografía: Matt Keeble/PA
El monte Etna emite una gran columna de ceniza, Catania, Italia. Fotografía: Fabrizio Villa/Getty Images
Monjes transportan una gran pintura thangka enrollada de Buda en el monasterio de Drepung, en Lhasa, al comienzo del festival tradicional Shoton, Región autónoma del Tíbet, China. Fotografía: Xinhua/Shutterstock
Varias personas posan junto a una instalación artística con espejos colocada frente a la Puerta de Brandeburgo para conmemorar el 65.º aniversario de la construcción del Muro de Berlín, Alemania. Fotografía: Lisi Niesner/Reuters
Una persona intenta extinguir un incendio forestal en la isla de Borneo, Palangka Raya, Indonesia. Fotografía: AFP/Getty Images
Equipos de rescate transportan a un sobreviviente sacado de entre los escombros un día después del terremoto, Pereira, Colombia. Fotografía: Fernando Vergara/AP
Barcos pesqueros salen al mar al amanecer desde Lianyungang, en la provincia de Jiangsu, al este de China. Fotografía: AFP/Getty Images