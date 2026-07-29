Equipos de rescate y voluntarios buscan entre los escombros de un edificio derrumbado durante los terremotos en La Guaira, Venezuela, el 29 de julio de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
Voluntarios buscan sobrevivientes en la cima de una montaña de escombros después de que dos terremotos sacudieran La Guaira, Venezuela, julio de 2026. (Foto AP/Matias Delacroix)
La australiana Tori West reacciona mientras compite en la prueba de lanzamiento de jabalina del heptatlón femenino en los Juegos de la Commonwealth en Glasgow, Escocia, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Alastair Grant)
Agentes de policía patrullan una zona afectada en Yatsushiro, al suroeste de Japón, el miércoles 29 de julio de 2026, un día después del terremoto que sacudió la zona. (Foto AP/Hiro Komae)
Se observa un edificio derrumbado en Yatsushiro, al suroeste de Japón, el miércoles 29 de julio de 2026, un día después del terremoto que azotó la zona. (Foto AP/Hiro Komae)
Destrozos por el sismo en Yatsushiro, Prefectura de Kumamoto, Japón, el 29 de julio del 2026. (Naoki Hiraoka/Kyodo News via AP)
Un visitante observa una instalación de Oshri Elmorich y Krisia KIKI Powell durante la exposición "Hospital de las Emociones" en un antiguo edificio hospitalario de Los Ángeles, el miércoles 22 de julio de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong)
Un De Havilland Canada Dash 8-400 arroja retardante sobre un bosque cerca de Saint-Jean-d'Illac, durante los incendios que arrasan el suroeste de Francia, el 28 de julio de 2026. (AP Foto/Emma Da Silva)
Una serie de robots expuestos en la Conferencia Mundial de IA en Shanghái, el 17 de julio de 2026. (AP Foto/Ng Han Guan)
Pequeñas embarcaciones llegan a la costa mientras mercantes y otros buques comerciales parecen fondeados en el estrecho de Ormuz, ante la costa de Bandar Abbas, Irán, el 27 de julio de 2026. (Razieh Poudat/ISNA via AP)
Una persona sostiene un cartel que dice "Las personas trans tienen cabida en el deporte" durante la primera mitad de un partido de baloncesto de la WNBA entre las Seattle Storm y las Indiana Fever, el martes 28 de julio de 2026, en Seattle. (Foto AP/Lindsey Wasson)
Los bomberos despliegan mangueras mientras combaten incendios cerca de La Berle de Cassy, durante los incendios forestales que azotan el suroeste de Francia, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)
Monjes budistas rezan cerca de la estupa de Dhamek con motivo de Guru Purnima, o día de luna llena dedicado a Buda, en Sarnath Varanasi, India, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Rajesh Kumar Singh)
Soldados caminan hacia un área de reunión antes de un desfile militar conmemorativo del Día de la Independencia en Lima, Perú, el miércoles 29 de julio de 2026. (Foto AP/Guadalupe Pardo)
El pescador Photis Gaitanos captura un pez sapo mientras pesca desde su barco frente a la costa de Larnaca, Chipre, en el Mediterráneo oriental, la madrugada del sábado 20 de diciembre de 2025. (Foto AP/Petros Karadjias)