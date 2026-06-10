Hinchas de Paraguay previo al partido amistoso contra Nicaragua rumbo al Mundial, el viernes 5 de junio de 2026, en Asunción. (AP Foto/Jorge Saenz).
Dolientes rezan durante el funeral de las víctimas, entre ellas niños, de los ataques aéreos que, según funcionarios talibanes, fueron perpetrados por Pakistán, en Mana, una aldea de la provincia afgana de Khost, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Saifullah Zahir)
Bill Gates, cofundador de Microsoft, llega al Capitolio para una entrevista a puerta cerrada con el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que investiga al delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein, en Washington, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/J. Scott Applewhite)
El papa León XIV llega para dirigir el rezo del rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat, en Montserrat, España, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
Un artista trabaja en un retrato del Sagrado Corazón de Jesús en Lima, Perú, el 28 de octubre del 2017. (AP foto/Martin Mejia)
Libaneses portan uno de los cuatro ataúdes de los miembros de la familia al-Hariri: una mujer, su hija y sus dos hijos, fallecidos en ataques israelíes en el sur del Líbano, durante su funeral en un cementerio de Busra al-Harir, en la provincia de Daraa, al sur de Siria, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Ghaith Alsayed)
El papa llega a la abadía de Nuestra Señora de Montserrat para rezar el rosario, en Montserrat, España, el 10 de junio de 2026. (Foto AP/Alessandra Tarantino)
El papa León XIV bendice a un niño antes de una vigilia en el estadio olímpico Lluis Companys, en Barcelona, España, el 9 de junio de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)
La Basílica de la Sagrada Familia de Antoni Gaudí se alza al anochecer vista desde el Mirador Torre Glòries en Barcelona, España, el martes 9 de junio de 2026. (Foto AP/Emilio Morenatti)
Agentes de la policía libanesa y miembros de la Defensa Civil inspeccionan el lugar donde un ataque aéreo israelí impactó un automóvil en la ciudad portuaria de Sidón, al sur del Líbano, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Mohammed Zaatari)
Soldados del Regimiento Real de la Princesa de Gales bajan un ataúd durante una ceremonia de entierro para seis soldados británicos de la Primera Guerra Mundial, en el cementerio Tyne Cot de la CWGC en Zonnebeke, Bélgica, el miércoles 10 de junio de 2026. (Foto AP/Virginia Mayo)
El presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte Macron, asisten a un acto de colocación de huellas de manos con motivo de la primera piedra del Instituto del Cerebro Infantil, en el Hospital Robert-Debre de París, el miércoles 10 de junio de 2026. (Gonzalo Fuentes/Pool Photo vía AP)
Un joven palestino de una academia de fútbol local, vestido con una camiseta del Barcelona del futbolista Lamine Yamal, participa en una sesión de entrenamiento en el estadio municipal de Nablus, ciudad de Cisjordania, el jueves 7 de mayo de 2026. (Foto AP/Leo Correa)