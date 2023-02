EEUU derribó el globo chino cuando llegó al océano Atlántico

La fuerza aérea estadounidense finalmente derribó el presunto globo espía chino cuando este llegó al océano Atlántico, sobre la costa oriental del país. El presidente Joe Biden aprobó derribar el globo, dijo la CNN. El globo, de enormes dimensiones, había sido detectado sobre territorio estadounidense el pasado martes, y pasó cerca de una base de misiles nucleares en Montana, en el centro del país. En ese momento, el Pentágono aconsejo a Biden no derribar el globo por el posible daño que causaría al caer. Así que se esperó que los vientos lo llevaran a atravesar todo el país de oeste a este antes de derribarlo sobre el mar. China asegura que se trataba de un globo meteorológico, pero Washington afirma que era para espionaje.

Altos funcionarios militares habían desaconsejado derribar el globo mientras se encontraba sobre los EEUU continentales debido al riesgo que los restos podrían representar para los civiles y las propiedades en tierra. El sábado temprano, Biden había dicho a periodistas que “se ocuparía” del globo cuando CNN le preguntó si Estados Unidos lo derribaría. Había estado discutiendo opciones con altos mandos militares desde que se le informó por primera vez sobre el globo el martes pasado.

China dice que el globo ingresó al espacio aéreo estadounidense por accidente y que era para estudios del clima. Pero el Departamento de Estado ha dicho que la presencia del globo sobre territorio estadounidense fue “una clara violación de nuestra soberanía, así como del derecho internacional, y es inaceptable que esto haya ocurrido”.

El caso del globo llevó al secretario de Estado Antony Blinken a posponer su muy esperada visita diplomática a China, diciendo que el incidente “creó las condiciones que socavan el propósito del viaje”. Blinken iba a estar en Pekín este domingo y mañana lunes, con una cargada agenda de reuniones bilaterales para tratar de encarrilar las malas relaciones entre las dos potencias.

El globo fue visto sobre varias partes de las Carolinas este sábado. Estaba en camino de alejarse de la costa pronto, según un modelo meteorológico de las autoridaes. Una vez que el globo ya no supuso una amenaza para los habitantes en tierra firme, se lo destruyó. Los sitios de seguimiento de vuelos mostraron aviones militares a lo largo de la trayectoria del globo chino. Pero el Pentágono no confirmó que ninguno de los aviones militares estadounidenses en el área esté relacionado con el globo.

Ayer a la tarde, dos aviones de reabastecimiento de combustible en vuelo volaban frente a la costa de Carolina del Sur. También se detectó un C-130 Hércules de la Guardia Costera a baja altura frente a la costa de Carolina del Norte cerca de Wilmington, donde se anticipaba que el globo cruzaría la costa e ingresaría al mar. Sobre los sitios de seguimiento de aviones, los cazas que pueden usarse para derribar el globo no apareceren en estos sitios. Los enormes aviones cisterna pueden ser la única indicación visible de que aviones de combate estaban en el área.

Un sheriff alarmado

En un episodio folklórico, la policía de Carolina del Sur alertó a los residentes que no disparen al globo. El globo chino fue visto en los cielos del condado de York, Carolina del Sur, después de cruzar las fronteras estatales desde Carolina del Norte, dijo el sheriff del condado de York en un tuit. “Está volando a más de 60.000 pies (18.600 metros). ¡No intentes dispararle! Los proyectiles de su rifle NO lo alcanzarán”, dijo la oficina del sheriff a los residentes en la publicación.

China insistió en que no era más que un aparato civil errante utilizado para investigación meteorológica que se desvió de su rumbo a causa del viento. Adicionalmente, afirma que apenas tiene capacidad de "autodirigirse’’. Estados Unidos sostuvo toda la semana que, sin lugar a dudas, se trataba de un globo espía chino. El Pentágono dice que el globo, que contaría con sensores y equipos de vigilancia, es maniobrable y ha demostrado que puede cambiar de rumbo. Ha merodeado por lugares sensibles de Montana, donde hay una base de misiles nucleares, lo que hizo que la fuerza aérea tomara medidas para evitar que recopile inteligencia.

A última hora del viernes, el Departamento de Defensa reconoció versiones de otro globo que está volando sobre América Latina. Lo calificó de “otro globo de vigilancia chino’’. Se lo divisó sobre Costa Rica.

Sobre el que voló sobre EEUU y ayer fue derribado sobre el Atlántico, el Pentágono dijo que tenía “el tamaño de tres ómnibus”. Estados Unidos estaba al tanto de su existencia incluso antes de que entrara en el espacio aéreo por Alaska a principios de la semana.

China minimizó el episodio

China restó importancia a la cancelación del viaje del secretario de Estado, Antony Blinken, luego el avistamiento del globo. “En realidad, EEUU y China nunca habían anunciado ninguna visita. Que EEUU haga tal anuncio es asunto suyo, y nosotros lo respetamos”, señaló el Ministerio de Exteriores chino.

Blinken tenía previsto visitar Pekín desde hoy para llevar adelante una ronda de intensas conversaciones para suavizar las tensiones entre las dos naciones. Que el viaje no estuviera en la agenda oficial no quita que tuviera importancia . De otro modo, EEUU no hubiera enviado a su canciller, sino a funcionarios de menor rango. Hubiera sido el primer encuentro de alto perfil desde la reunión que mantuvieron los presidentes Biden y Xi Jinping en Indonesia en noviembre.

Los globos espía y su larga historia

Los globos espía no son algo nuevo. Los primitivos datan de hace siglos, pero empezaron a usarse más en la Segunda Guerra Mundial. Hubo otros incidentes similares con globos espía chinos. Esto ocurrió dos veces durante el gobierno de Donald Trump, pero nunca se hizo público. En el Pentágono, el vocero oficial Patrick Ryder confirmó que había habido otros episodios en los que los globos se acercaron o cruzaron la frontera estadounidense, pero él y otros coinciden en que lo distinto esta vez es el tiempo que ha pasado sobre el territorio estadounidense y cuánto se ha adentrado. Estos aparatos chinos han sido avistados en numerosas ocasiones en los últimos cinco años en el Pacífico. Sirven como plataformas de bajo costo para recopilar información de inteligencia. Durante la II Guerra Mundial, Japón lanzó miles de globos con bombas y cientos terminaron en Estados Unidos y Canadá. La mayoría no tuvieron consecuencias, pero uno mató a seis civiles. Después de la guerra Estados Unidos usó cadenas de globos con sensores para detectar lanzamientos de misiles soviéticos. Una de esas filas de globos se estrelló en la base de Roswell en 1947. El inusual equipo fue origen del mito del ovni de Roswell.