Cuba: dicen que un 30 por ciento votó contra la Constitución

Según las autoridades cubanas, el 86.85 por ciento los votantes avalaron la reforma constitucional que pondrá en vigor una Carta Magna en la cual se ratifica una sociedad comunista de partido único, al tiempo que autoriza cierta propiedad privada. Pero los perseguidos grupos opositores aseguraron que hubo un 30 por ciento de abstencionismo, como mínimo.

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha denunciado un "clima plagado de irregularidades" en el referéndum constitucional del domingo y en el que, según sus estimaciones, en torno a un 30 por ciento no ha respaldado el proyecto del gobierno comunista.

Para el Observatorio, que ha desplegado más de 170 observadores durante la votación en 12 de las 16 provincias, el notorio retraso en la difusión de los datos "está en la misma línea de falta de transparencia que ha primado en la actuación del gobierno cubano en todo el proceso". Por este motivo, ha expresado su "preocupación" y ha sospechado "de lo que habrá hecho el gobierno en la oscuridad de la madrugada" del domingo al lunes.

Entre las irregularidades que denuncia la organización figuran "la manipulación del padrón, la utilización de lápiz en lugar de lapicera (bolígrafo), los obstáculos a la observación independiente, la ausencia de representantes del 'no' en las juntas electorales a diferentes niveles, así como la de observadores internacionales.

El referéndum "no se ha ajustado a los estándares internacionales", recordó el Observatorio, que a partir de los datos que ha podido recabar en las últimas horas ha concluido que la nueva Constitución "no goza del consenso necesario e imprescindible". Calcula que el rechazo a la Constitución supera el 30 por ciento del censo electoral, si bien esto incluye no solo el 'no', sino también votos en blanco y nulos y la abstención. "Está información está basada en las actas de conteo de votos facilitadas por observadores electorales, colaboradores del OCDH y ciudadanos de confiabilidad, quienes en medio de un clima de vigilancia y represión pudieron ejercer la defensa del voto".

La presidenta de la Comisión Nacional Electoral de Cuba, Alina Balseiro informó ayer que 7.848.343 cubanos participaron en el referendo. Hubo 198.674 boletas en blanco y 127.100 anuladas. Los votantes que aceptaron el nuevo texto constitucional alcanzó los 6.816.169 electores, lo que corresponde al 86.85 por ciento de los que asistieron a las urnas.