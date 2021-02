Caso Trump: deciden citar a testigos y se posterga la sentencia

Los "fiscales" o encargados del impeachment, miembros de la Cámara de Representantes y todos demócratas, pidieron llamar a testigos después de que una congresista republicana dijera que Kevin McCarthy, el líder de la minoría republicana en la Cámara baja, le dijo que Trump se había puesto del lado de los agresores durante el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero. Trump está siendo juzgado bajo el cargo de "incitación a la insurrección" por los hechos de ese día, en que una turba de fanáticos de Trump asaltó y tomó el Capitolio.

Bajo la dirección del representante Jamie Raskin, el equipo del impeachment, detalló: "Creemos que hemos probado nuestro caso. Pero anoche la congresista Jaime Herrera Beutler, del estado de Washington, emitió un comunicado en el que confirma que en medio de la insurrección, cuando el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, llamó al presidente para pedirle ayuda, el presidente Trump respondió, y cito: 'Bueno, Kevin, supongo que esta gente está más molesta por las elecciones que tú'. No hace falta decir que esta es una pieza crítica adicional de evidencia que corrobora, confirmando aún más las acusaciones. Nos gustaría tener la oportunidad de citar a la congresista Herrera con respecto a sus comunicaciones con el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y citar los apuntes y notas que tomó respecto a lo que el presidente Trump le dijo a Kevin McCarthy en medio de la insurrección", dice la petición de los acusadores, según The New York Times.

El Senado votó a favor de la propuesta de la acusación. Se votó por 55 a favor y 45 en contra. De esta forma, el esperado veredicto de absolución en el impeachment de Donald Trump quedó postergado sin fecha cierta. La sorpresa fue generalizada en ambos partidos y entre la prensa que seguía el caso de cerca.

Todo parecía listo este sábado para que el Senado otorgara a Trump su absolución del cargo de "incitación a la insurrección", por su presunto papel en avivar a la turba que atacó el Capitolio el 6 de enero mientras el Congreso se reunía para formalizar la victoria de Joe Biden, certificando los resultados de cada uno de los Estados. Es que los demócratas tienen 50 votos sobre 100 senadores, y se necesitan 67 votos, mayoría de dos tercerios, para condenar al ex presidente.

Ahora, el llamado a testigos amenaza prolongar el juicio durante varios días o más, incluso cuando el principal republicano del Senado, Mitch McConnell, dijo en privado a sus colegas que estaba listo para absolver a Trump, confirmando que una eventual condena era muy poco probable.