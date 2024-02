Bukele se quedó con la suma del poder público en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, arrasó en los comicios y recibió un abrumador apoyo en las urnas . Pese a un inesperado atraso en el escrutinio oficial, Bukele logró una victoria sin precedentes, tanto en la competencia presidencial como en la de legisladores nacionales. Apoyado en su política de seguridad que casi eliminó a las temidas pandillas o “maras”, Bukele inicia su segunda presidencia con poderes prácticamente ilimitados. “Es la primera vez que existirá un partido único en democracia”, subrayó la noche de la victoria, como si fuese un logro. Su punto flaco, sin embargo, está a la vista: la economía salvadoreña no despega y su experimento de usar el bitcoin como moneda de curso legal no atrae a los salvadoreños.

“El pueblo habló fuerte y claro y dijo: queremos continuar el camino que llevamos”, dijo el presidente desde el Palacio Nacional al declararse ganador. Bukele agregó que es la primera vez que existirá “un partido único en un sistema democrático, toda la oposición junta quedó pulverizada”. Se vanaglorió por una situación inquietante para cualquier democracia. Pe ro para Bukele es un gran logro personal. Está claro que el presidente no ve el problema de que no exista la división de poderes, a la que considera una molestia.

No hubo ninguna sorpresa. Bukele, de 42 años, es inmensamente popular por haber llevado al mínimo los homicidios y las extorsiones y otros crímenes graves. El Salvador ha dejado de ser con Bukele uno de los países más peligrosos del mundo. Las “maras”, que aterrorizaron a la población durante décadas, fueron desarticuladas, extirpadas de raíz.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que esa política se hace vulnerando los derechos fundamentales. Los detenidos tienen apenas contacto con sus familiares y sus abogados. En el Cecot, la prisión construida por el gobierno para albergar a supuestos “terroristas”, se entra con facilidad, pero resulta casi imposible salir. Pero todo esto que escandaliza a políticos y juristas extranjeros es precisamente la base de la popularidad de Bukele.

Si fuera por la economía, Bukele, quien asumió en 2019, hubiera sido un presidente más, sin grandes éxitos para exhibir. Fue su política de “mano dura” la que le dio la estratosférica popularidad que tiene, ampliamente superior a la de cualquier otro presidente latinoamericano.

Bukele achaca las críticas a un presunto enemigo exterior al que identifica con ONGs, el millonario George Soros y los medios de comunicación. Se refiere a menudo a “las élites”, pese a que él proviene de una familia muy rica de empresarios. Los salvadoreños saben que hay detenidos algunos inocentes, pero anteponen los logros en seguridad. Ya no tienen al pandillero en la cuadra que los extorsione ni temen circular por los barrios.

Bukele gobierna con su pequeño círculo de confianza formado por sus hermanos Karim, Ibrahim y Yusef, todos hijos de Armando Bukele, un empresario de origen palestino polígamo. Su padre, ya fallecido, que tenía un programa de televisión en el que abordaba asuntos culturales y políticos. Armando poseía una empresa de comunicación que asesoraba al FMLN, el partido de la izquierda de El Salvador que lleva el nombre y las siglas de la guerrilla de los años 70/80, en el que Bukele comenzó su carrera. Gobernó una ciudad pequeña cuando tenía 31 años y después dio el salto a la capital, San Salvador. Cuando quiso aspirar a la presidencia y los órganos del partido se lo impidieron, creó un partido alrededor de su figura, con el que venció en 2019 y lo ha vuelto a hacer ahora. Ha eliminado el viejo bipartidismo salvadoreño, entre FMLN y el derechista Arena. Bukele logró la reelección burlando la prohibición constitucional. Ahora asegura que no modificará la Constitución para buscar una tercera elección, pero todos creen que lo hará.

Las felicitaciones de los mandatarios extranjeros llegaron incluso antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales. No tenían margen de error, la victoria llevaba estampada el nombre de Bukele. Uno de los primeros en pronunciarse fue el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, quien aseguró que el pueblo salvadoreño “ha hecho escuchar su voluntad”. “Guatemala les tiende la mano para avanzar en paz y desarrollo para nuestras naciones hermanas”. No tardó China, que financia una biblioteca espectacular. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, felicitó a El Salvador por su “pacífica jornada electoral” y la progresista Xiomara Castro, presidenta de Honduras, señaló que el firme compromiso de Bukele con la seguridad “habló contundentemente en las urnas”.

Felicitaciones de Argentina y Estados Unidos

También la Argentina felicitó “al pueblo y al gobierno” de El Salvador por las elecciones celebradas este domingo en el país centroamericano y extendió “sus felicitaciones y saludos al presidente electo Nayib Bukele”. En un comunicado de la Cancillería argentina, se “renueva su compromiso de continuar trabajando en favor de los históricos lazos de amistad con El Salvador y de promover los mecanismos de cooperación existentes entre ambas naciones en los temas que componen la agenda bilateral”.

Estados Unidos, pese a sus diferencias públicas con Bukele en materia de derechos humanos, también felicitó al salvadoreño. El secretario de Estado Antony Blinken, felicitó a Nayib Bukele, pero dijo que su país seguirá dando prioridad a los derechos humanos. En un comunicado, Blinken afirma que “espera trabajar” con Bukele, que asumirá en junio su segundo mandato. Pero Blinken insistió en que “de cara al futuro, EEUU seguirá dando prioridad a la buena gobernanza, la prosperidad económica inclusiva, las garantías de un juicio justo y los derechos humanos”.

image.png Partidarios de Nuevas Ideas, el partido de Bukele, reparten calendarios con su imagen en San Salvador el domingo de elecciones.

"Hemos roto todos los récords"

La noche del domingo Bukele apareció en el balcón presidencial. De fondo sonaba “The end of the world”, de REM. “Este día El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en todas las historias del mundo”, dijo con tono grandilocuente. “Desde que existe la democracia nunca un proyecto había ganado con la cantidad de votos que hemos ganado este día. Es literalmente el porcentaje más alto de toda la historia. Es la diferencia entre el primero y el segundo lugar más alta de toda la historia”, agregó.

Discurso completo de Bukele para proclamarse ganador de las elecciones presidenciales en El Salvador

Aseguró que va a ser la primera vez que exista “un partido único en un sistema democrático, toda la oposición junta quedó pulverizada”. A continuación hizo un resumen de cómo había sido su gobierno en estos últimos cinco años: “El Salvador ha vuelto a hacer historia. En el 2019 vencimos el bipartidismo que nos tenía sometidos y pasamos la página a la posguerra. Pero no teníamos gobernabilidad, recuerden cómo peleábamos con la Asamblea. En el 2021 ustedes nos dieron no una mayoría simple, sino la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con la que pudimos sacar a la Sala de la Constitucional anterior, sacar al fiscal general anterior, aprobar lo que necesitábamos para el plan de control territorial y en marzo de 2022 aprobar el régimen de excepción”. Estos avances sobre la división de poderes son logros en la visión de Bukele, y claramente en la de sus votantes. Los salvadoreños han percibido a la independencia del Poder Judicial como una molestia que impedía al presidente plasmar su plan de seguridad, y lo mismo vale para el Legislativo.

Horas antes, en una rueda de prensa, Nayib Bukele había defendido su gestión frente a las críticas del exterior: “Esta es la primera vez que hay democracia en el país”. Bukele se ha mostrado muy sensible con los que recogen las críticas de las organizaciones de derechos humanos o los señalamientos de que el país se desliza hacia el autoritarismo. “No hay dictadura, la gente está votando en democracia. El pueblo dice: no estoy oprimido, estoy feliz”, insistió en varias ocasiones.

Bukele defendió su gestión en materia de seguridad. “El Salvador tenía un cáncer con metástasis. El 85% del territorio estaba dominado por las pandillas. Hicimos cirugía, quimio, radioterapia y vamos a salir sanos, sin el cáncer de las pandillas. Resolvimos lo que nos estaba matando. Lo que viene ahora para El Salvador es un periodo de prosperidad”, dijo. Cuando él llegó al poder, comenzó a gobernar “el país más peligroso del mundo y ahora es el más seguro del hemisferio occidental”.

Se mostró muy crítico con los medios internacionales, que considera “enviados de George Soros”. Acusó a The New York Times, El País de Madrid y Univisión de no contar la realidad de la nación que gobierna.

El vicepresidente, Félix Ulloa, días antes dijo al New York Times que el gobierno estaba desmantelando la democracia, sustituyéndola por “algo nuevo”. Bukele dijo este domingo que “nosotros no estamos sustituyendo la democracia porque El Salvador jamás tuvo democracia. Esta es la primera vez en la historia que El Salvador tiene democracia. Y no lo digo yo, lo dice el pueblo. La definición de democracia, la real, no la inventada por las élites, es demos y kratos, el poder del pueblo. No dice la élite o la ONG o el periódico El País. Dice el poder del pueblo, demos y kratos. El pueblo, demos, que tiene el poder, kratos, (dice) queremos un régimen de excepción. Queremos la política de seguridad del presidente”.