El empresario Jorge Reale quiere ser presidente de Boca

Otras de las declaraciones sustanciales que realizó Reale durante el contacto periodístico con Diario Uno fueron las siguientes: "Soy fanático de Boca desde chiquito, nací en Mendoza, y ver los partidos o ir a la cancha costaba muchísimo. Por eso, apenas me vine a Buenos Aires, hace 17 años, lo primero que hice fue hacerme socio. Hoy, desde ese lugar, vengo a proponer un proyecto superador para Boca, pensando en lo mejor para el club".

"Queremos llevar adelante un proyecto que esté por encima de las personas con un objetivo claro: consolidar a Boca como uno de los 10 clubes más importantes del mundo", señaló Reale, padre de dos hijos (María Paz y Lisandro) y exjugador de Los Tordos en su juventud.

Reale también se refirió a la grieta que provocó la presidencia de Mauricio Macri en Boca, una gestión que ubicó al xeneize en lo más alto del mundo gracias a los logros deportivos en el ciclo de Carlos Bianchi: "Queremos terminar con esa grieta que lo único que hace es perjudicar a Boca y estamos convencidos de que el mundo político de afuera del club sólo ayuda a que esa grieta se profundice".

Sobre las razones que lo empujaron a ser candidato, Reale afirmó: "Soy de los que está convencido de que para generar los cambios hay que involucrarse. Por eso mi objetivo es ser presidente de Boca y poder generar todos los cambios que creemos necesarios".

También se refirió a la figura de Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca: "El problema es que siempre se está hablando de personas y no de proyectos. De quién se lleva bien con quién y no de cómo hacemos para que nuestro club sea el más grande. Creo que tanto Román como Daniel Angelici (expresidente de Boca) cuando escuchen y vean nuestro proyecto se van a querer sumar. Estoy seguro del amor que tiene cada uno por Boca, por sobre todas las cosas", destacó el candidato por Familia Xeneize.

Reale dijo que el espacio político que lidera cuenta "con personas muy valiosas que estuvieron en gestiones anteriores. Su experiencia es muy importante para el proyecto. No podemos depender de un jugador que la rompió o de un DT que funcionó, sino de un proyecto que nos permita mantener la identidad y ser uno de los clubes más grandes del mundo. Además, cuando se hace todo eso bien los resultados positivos vienen solos".

Otro de los temas que abordó con claridad fue la gestión del expresidente de la Nación Mauricio Macri como presidente de Boca: "Macri tuvo sus mejores títulos en el club en su segunda gestión, pero ya se veía que había un cambio y un proyecto, por eso el hincha lo acompañó".

Reale se mostró ilusionado con un proyecto que convoque a todos los hinchas de Boca: "Mi sueño y al que quiero invitar a todos los socios, es que construyamos un proyecto tan grande que no haya divisiones, en el que los socios, como dueños del club, sean la prioridad y se sientan como en su casa. Y sobre la ampliación de La Bombonera, expresó: "Es vital resolver el tema porque nuestra cancha quedo chica y el proyecto de cancha nueva tiene que abarcar el tema de la vida social de Boca. Hoy no lo podemos hacer porque no tenemos espacio".

Por último, Reale apuntó: "Poniendo objetivos claros y realizables, como ser económicamente superavitarios, fomentar nuevas unidades de negocios, hacer filiales de Boca en otros países, tener el estadio en condiciones, disponer de nuevas tecnologías y trabajar con profesionalismo, humildad, pasión y unión con todos los que quieran ser parte del proyecto".