El 7 de Diciembre inaugura Altos Events Garden

Lisandro Romagnoli: generalmente ante esta pregunta lo que siempre me da a reponder es el nombre que mis padres eligieron para mi que me encanta y que me identifica por la libertad que me caracterizo desde pequeño y que sigo sintiendo actualmente. A veces respondo desde mi profesión de médico siempre interesado en el arte de nutrirnos, en el arte de curar, de ayudar, de acompañar.