Una invitación a hackear la educación e incorporar el error en el proceso de aprendizaje

La Universidad Siglo 21 realizó esta semana el Congreso Innova Educa 21. La necesidad de romper paradigmas y la personalización, algunos ejes del evento

Matías Loja

Por Matías Loja

8 de noviembre 2025 · 14:15hs
La invitación del congreso fue a hackear la educación en todos los niveles de la enseñanza.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

La invitación del congreso fue a hackear la educación en todos los niveles de la enseñanza.
Destacados panelistas estuvieron presentes en el evento educativo.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

Destacados panelistas estuvieron presentes en el evento educativo.
La robótica y la innovación se hizo presente en el encuentro.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

La robótica y la innovación se hizo presente en el encuentro.
María Belén Mendé estuvo a cargo de la apertura.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

María Belén Mendé estuvo a cargo de la apertura.
Tonucci recibió el Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

Tonucci recibió el Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.
Tonucci recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

Tonucci recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.
Juan Carlos Rabat

Foto: gentileza Universidad Siglo 21

Juan Carlos Rabat, fundador y exrector de la universidad.

Hackear la educación, innovar, aprender del error e incorporarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje fueron algunas de las palabras que invitaron a la acción a los más de mil docentes que durante el jueves y viernes pasado participaron de la 8ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, organizado por la Universidad Siglo 21.

"EduHack propone una revisión profunda de los paradigmas sobre los que se construyó el sistema educativo y desafiar los supuestos que, aunque bienintencionados en su origen, hoy limitan la transformación que el contexto exige", señalaron desde la universidad, la más grande del país entre las privadas, con 30 años de historia y que también se encuentra presente en Rosario.

Si en 2024 la propuesta fue a "resetear" el sistema, este año el Complejo AlRío de Vicente López (Buenos Aires) fue el escenario para el evento, que invitó a incidir en la agenda educativa de la región y transformar los modelos educativos tradicionales.

"Hackear modelos agotados no es un gesto simbólico, es un acto de coraje", destacó en la apertura del evento María Belén Mendé, vicepresidenta de Universidad Siglo 21. Y acto seguido explicó los cuatro paradigmas que a lo largo de las dos jornadas acompañaron los debates y presentaciones: la personalización de la educación, para dejar atrás la histórica estandarización ("el mundo cambió, el modelo no", advirtió); la incorporación del error en el proceso de aprendizaje (pasar de la penalización a incentivar el descubrimiento); de centros fijos a redes vivas; y de las jerarquías a los liderazgos ("no estamos ante un momento de cambio sino ante una época de quiebre que requiere de nuevos liderazgos", apuntó Mendé).

siglo21 (1)
María Belén Mendé estuvo a cargo de la apertura.

María Belén Mendé estuvo a cargo de la apertura.

La educación en una época de incertidumbre

El desafío de educar en tiempo de incertidumbres fue otro de los temas abordados durante el encuentro. "Las certezas se desvanecen y las preguntas vuelven a ser más importantes que las respuestas", apuntó sobre este tema Laura Rosso, rectora de La Siglo, tal como se conoce informalmente a esta universidad privada.

En este sentido, y tras repasar los cuatros ejes que guiaron el congreso Innova Educa, invitó a trazar un puente con tres preguntas nodales: cómo enseñamos, cómo aprendemos y por qué lo hacemos. El progreso de cada estudiante a su ritmo, la incorporación de laboratorios virtuales y ejercicios de simulación en entornos seguros, el desarrollo de políticas públicas posibles en territorio y la construcción de liderazgos colaborativos fueron algunas de las respuestas que la universidad originaria de Córdoba incorporó a lo largo de estos años.

Y en tren de extender una red de proyectos innovadores presentó Global Lab, una plataforma creada por La Siglo como un laboratorio colectivo pensado para unir escuelas, universidades, empresas dispuestas a romper los paradigmas educativos.

En el hall de entrada del Salón El Cubo, donde se desarrollaron las conferencias y paneles de debate, se desplegó la Feria EdTech, con distintas experiencias desde el campo de la robótica, la simulación y la inteligencia artificial sobre el impacto de la tecnología educativa en los sistemas de enseñanza.

siglo21 (7)
La robótica y la innovación se hizo presente en el encuentro.

La robótica y la innovación se hizo presente en el encuentro.

Por qué educamos

"¿Para qué educamos? Para empoderar a las personas", destacó a su turno Juan Carlos Rabat, fundador y exrector de la Universidad Siglo 21. Y tras manifestar oposición al viejo axioma de que "la letra con sangre entra" sostuvo que "sin autoestima no hay educación posible". En el mismo panel, la especialista Zelmira May propuso que otro paso posible en el hackeo educativo podría radicar en fomentar el liderazgo en quienes están en las escuelas.

Durante el congreso se entregó además el Premio Liderazgo Innovador a Paola Carballo, una docente de nivel inicial de la provincia de Córdoba, quien fue reconocida por un proyecto que integra educación ambiental, la participación comunitaria y responsabilidad social desde la primera infancia. En 2023 el premio fue para Ariel Chaya, un profesor de la Escuela Técnica Nº 484 de Villa Cañás.

siglo21 (4)
Juan Carlos Rabat, fundador y exrector de la universidad.

Juan Carlos Rabat, fundador y exrector de la universidad.

Honoris Causa para Tonucci

Otro de los destacados disertantes del congreso internacional fue el filósofo Alejandro Piscitelli, referente de la educación, la comunicación y la cultura digital. El académico, quien fue gerente general de Educ.ar, propuso un modelo educativo antidisciplinario. Una pedagogía que promueva polímatas que no se cierren en una disciplina y que permitan dejar atrás la grieta entre arte y ciencia.

Además de los mencionados, del evento participó Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación; Gerry Garbulsky, fundador de TEDxRíodelaPlata; Melina Masnatta, especialista en tecnología; Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050; y Nieves Tapia, directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), entre otros

En el último día del evento, el pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci recibió el título de Doctor Honoris Causa. Fundador del proyecto "La ciudad de los niños" que se aplica desde hace casi 30 años en Rosario, el discurso en homenaje a Tonucci estuvo a cargo del exministro Daniel Filmus.

Desde la universidad expresaron que el pensamiento del educador nacido en Fano (Italia) "inspira a encender esa chispa: dar espacio a la curiosidad, el juego, la libertad de aprender" y que su legado "impulsa a construir una educación más humana".

siglo21 (2)
Tonucci recibió el Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

Tonucci recibió el Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

siglo21 (3)
Tonucci recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

Tonucci recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad Siglo 21.

