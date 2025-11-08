Una invitación a hackear la educación e incorporar el error en el proceso de aprendizaje

Hackear la educación, innovar, aprender del error e incorporarlo en el proceso de enseñanza y aprendizaje fueron algunas de las palabras que invitaron a la acción a los más de mil docentes que durante el jueves y viernes pasado participaron de la 8ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, organizado por la Universidad Siglo 21.
"EduHack propone una revisión profunda de los paradigmas sobre los que se construyó el sistema educativo y desafiar los supuestos que, aunque bienintencionados en su origen, hoy limitan la transformación que el contexto exige", señalaron desde la universidad, la más grande del país entre las privadas, con 30 años de historia y que también se encuentra presente en Rosario.
"Hackear modelos agotados no es un gesto simbólico, es un acto de coraje", destacó en la apertura del evento María Belén Mendé, vicepresidenta de Universidad Siglo 21. Y acto seguido explicó los cuatro paradigmas que a lo largo de las dos jornadas acompañaron los debates y presentaciones: la personalización de la educación, para dejar atrás la histórica estandarización ("el mundo cambió, el modelo no", advirtió); la incorporación del error en el proceso de aprendizaje (pasar de la penalización a incentivar el descubrimiento); de centros fijos a redes vivas; y de las jerarquías a los liderazgos ("no estamos ante un momento de cambio sino ante una época de quiebre que requiere de nuevos liderazgos", apuntó Mendé).
La educación en una época de incertidumbre
El desafío de educar en tiempo de incertidumbres fue otro de los temas abordados durante el encuentro. "Las certezas se desvanecen y las preguntas vuelven a ser más importantes que las respuestas", apuntó sobre este tema Laura Rosso, rectora de La Siglo, tal como se conoce informalmente a esta universidad privada.
En este sentido, y tras repasar los cuatros ejes que guiaron el congreso Innova Educa, invitó a trazar un puente con tres preguntas nodales: cómo enseñamos, cómo aprendemos y por qué lo hacemos. El progreso de cada estudiante a su ritmo, la incorporación de laboratorios virtuales y ejercicios de simulación en entornos seguros, el desarrollo de políticas públicas posibles en territorio y la construcción de liderazgos colaborativos fueron algunas de las respuestas que la universidad originaria de Córdoba incorporó a lo largo de estos años.
Y en tren de extender una red de proyectos innovadores presentó Global Lab, una plataforma creada por La Siglo como un laboratorio colectivo pensado para unir escuelas, universidades, empresas dispuestas a romper los paradigmas educativos.
En el hall de entrada del Salón El Cubo, donde se desarrollaron las conferencias y paneles de debate, se desplegó la Feria EdTech, con distintas experiencias desde el campo de la robótica, la simulación y la inteligencia artificial sobre el impacto de la tecnología educativa en los sistemas de enseñanza.
Por qué educamos
"¿Para qué educamos? Para empoderar a las personas", destacó a su turno Juan Carlos Rabat, fundador y exrector de la Universidad Siglo 21. Y tras manifestar oposición al viejo axioma de que "la letra con sangre entra" sostuvo que "sin autoestima no hay educación posible". En el mismo panel, la especialista Zelmira May propuso que otro paso posible en el hackeo educativo podría radicar en fomentar el liderazgo en quienes están en las escuelas.
Además de los mencionados, del evento participó Carlos Torrendell, secretario de Educación de la Nación; Gerry Garbulsky, fundador de TEDxRíodelaPlata; Melina Masnatta, especialista en tecnología; Manuel Álvarez Trongé, presidente de Proyecto Educar 2050; y Nieves Tapia, directora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS), entre otros
En el último día del evento, el pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci recibió el título de Doctor Honoris Causa. Fundador del proyecto "La ciudad de los niños" que se aplica desde hace casi 30 años en Rosario, el discurso en homenaje a Tonucci estuvo a cargo del exministro Daniel Filmus.
Desde la universidad expresaron que el pensamiento del educador nacido en Fano (Italia) "inspira a encender esa chispa: dar espacio a la curiosidad, el juego, la libertad de aprender" y que su legado "impulsa a construir una educación más humana".