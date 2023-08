Un docente de Villa Cañás fue premiado por su trabajo innovador

Lo primero que hizo Ariel Chaya cuando subió al escenario del auditorio principal del Campus de la Universidad Siglo 21 fue agradecer a sus estudiantes. “Ellos siempre me enseñan”, dijo sin poder contener las lágrimas el docente de la Escuela Técnica Nº 484 de Villa Cañas . El profesor fue distinguido con el Premio al Liderazgo Innovador 2023 .

El reconocimiento fue entregado en el acto de cierre del 6º Congreso Internacional Innova Educa 21 , un encuentro realizado el 3 y 4 de agosto en el Campus de la Universidad Siglo 21. Hasta allí llegó Chaya, docente e ingeniero agrónomo egresado en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). “Uno de mis hijos me mandó un mensaje de WhatsApp antes de venir que decía 'andá y disfrutá', así que vine. No creí que iba a ganar. Hace 32 años que soy docente y este es el primer premio que gano”, dijo el profesor a La Capital con la emoción a flor de piel, apenas minutos después de recibir el diploma.

Así, y en articulación con otras escuelas de la zona, surgieron más de cien proyectos que desarrolló con sus alumnos de tercero a sexto año de la secundaria. Entre ellos, un dron reforestador, una propuesta que nació a partir de la quema de campos en diferentes partes del litoral argentino. El dron permitió forestar plantas nativas, mediante una bomba de semillas que se llegaban a determinados sitios puntuales. Otro proyecto fue el de acuaponia, producción de hortalizas con la inclusión de peces en un medio hidropónico. “En este proyecto -explica- el estudiante no agrega agroquímicos, sino que los fertilizantes los producen los peces, y esa agua que tiene la fertilidad de los desechos de los peces va hacia el sistema hidropónico para producir hortalizas o plantas nativas”. Para este último caso, cuenta que realizó un posgrado de acuaponia. “Por eso el sistema de ABP requiere también de un aprendizaje por parte del docente, aprendemos juntos ellos, ellos me enseñan para que yo enseñe y yo me tengo que capacitar en las cuestiones que ellos tienen ganas de hacer”.

El docente señala que en este tipo de iniciativa también son claves los conceptos de bioeconomía circular y solidaridad. “Tenemos que tratar de transmitir que todo tiene valor, y que los desechos que deja un estudiante en su proyecto deben tener un alto valor para el inicio de otro proyecto. Y también la idea es que todos tienen que ser sustentables económicamente en el tiempo. Y si no les sale que aprendan a frustrase ahora y no más adelante”, apunta.

El premio otorgado por la Universidad Siglo 21 es para Chaya la cosecha de un largo camino en la docencia, que comenzó en un centro de formación rural de Teodelina, cuando un amigo (Jorge) le dijo “vos tener que dar clases”. Él aún estudiaba en la Facultad de Agronomía de la UNR , donde era ayudante de cátedra y realizaba pasantías. “El primer día -recuerda- ya me di cuenta que podía dar una clase magistral y que los chicos no entendían todo lo que yo les quería transmitir, entonces empezamos a hacer prácticas en el campo”. Con ese amigo también viajó a España, para ver de cerca la experiencia de las escuelas familiares agrarias.

“Los docentes tenemos que estar muy atentos a ese abrazo pedagógico y respetar los tiempos de los estudiantes. Algunos tienen respuestas más rápidas, otros más lentas. Algunos tardan días y otros un año en que se le ilumine el proyecto que ellos sueñan. Y en ese tiempo hay que ir acompañándolos, incentivándolos y alcanzarle la paleta de conocimientos y posibilidades para que él pueda elegir. Es más trabajo el ABP para el docente, pero cuando aparecen los resultados es una alegría enorme, como cuando ves a los estudiantes alegres presentando sus proyectos. Y de eso no se olvidan más”, dice el profesor e ingeniero agrónomo.

Ariel se emociona cada vez que habla de sus estudiantes. Está sensible, la ceremonia de premiación aún está tibia, es cierto. Pero también porque “por ellos tenemos las escuelas abiertas y por ellos nosotros tenemos trabajo”. “Por eso -dice- mi gratitud hacia ellos es eterno, crié a mis hijos gracias a ellos”. Cuando subió al escenario también agradeció a su mujer y a sus hijos, a los propios y a los del corazón. Además mencionó a los asistentes escolares, familias, docentes y profesores jubilados que también participaron en este camino de educación innovadora. Y como corolario, dejó una reflexión final: “Siempre le digo a mis colegas que estamos al frente de un estudiante preguntémosle qué necesita, miremos a los ojos. Tenemos que estar para abrazarlos y para enseñarles. Para que sepan que van a tener un camino hermoso por recorrer. En cada estudiante está la semilla del bosque que va a salvar esta patria en el siglo XXI”.

Congreso internacional

Más de 2500 personas participaron de la 6ª edición del Congreso Internacional Innova Educa 21, realizado el 3 y 4 de agosto en el Campus de Universidad Siglo 21. El encuentro congregó a expertos y referentes nacionales e internacionales del ámbito educativo bajo la temática “educación real”, para debatir sobre los desafíos actuales de la educación y escuchar propuestas para generar experiencias significativas de aprendizaje. Bajo la moderación de autoridades de la universidad, se desarrollaron más de diez paneles con conferencistas de gran prestigio y más de 25 diálogos simultáneos con referentes educativos. El Congreso abordó cuatro ejes temáticos: “Modelo y agenda educativa”, “Innovación e impacto”, “Neurociencia y contexto en educación”, y “Educación como prioridad: casos de impacto”.