Rechazo de los rectores al arancelamiento a extranjeros

Diferentes rectores miembros del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunciaron públicamente acerca del proyecto de arancelamiento de los estudios universitarios para los estudiantes extranjeros. En un comunicado de prensa manifestaron su rechazo a la iniciativa presentada por diputados de Cambiemos, de cobrar por el acceso a la educación superior.

"Este proyecto promueve un retroceso y va en contra de la reforma universitaria. A cien años de la reforma, en la que alumnos de Córdoba impulsaron un mensaje a través del Manifiesto Liminar para todos los estudiantes latinoamericanos, hoy no nos vamos a poner a perjudicar la influencia que tiene Argentina en la región a partir de la posibilidad de que estudiantes extranjeros puedan estudiar en nuestras universidades ya que, además, no es un porcentaje muy grande de la matricula", señaló el licenciado Rodolfo Tecchi, rector de la Universidad Nacional de Jujuy y presidente del CIN.

"Hasta el momento no resuelve ninguna situación presupuestaria, no está en la filosofía de lo que es la política universitaria argentina no desde ahora, sino desde la Reforma Universitaria para acá. Va en contradicción de lo que es el espíritu universitario", indicó el doctor Javier Gortari, rector de la Universidad Nacional de Misiones y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos de este organismo.

"Me parece que no hay que cobrarles a estos estudiantes. Desgraciadamente, en Argentina la inversión por estudiante es ínfima. Si acá vienen a estudiar y muchos van a contribuir al desarrollo científico-tecnológico, me parece un absurdo", afirmó el doctor Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba y vicepresidente de la Comisión de Comunicación y Medios de este Consejo.

Proyecto

Las declaraciones se realizaron inmediatamente después que se conociera el proyecto de ley presentado por un grupo de diputados de Cambiemos para cobrarles tanto por salud como por educación a los inmigrantes que no sean residentes permanentes.

La intención de la iniciativa es que la Argentina pueda o bien cobrarles a sus países de origen o a los propios extranjeros, en los casos en los que esos países no ofrezcan atención médica o educación gratuita a los argentinos. El proyecto es del diputado Luis Petri, quien la presentó junto a los diputados de Cambiemos Waldo Wolff, Eduardo Amadeo, Facundo Suárez Lastra, Julián Dindart, David Schlereth, Gustavo Menna, José Carlos Núñez, Martín Hernández y Estela Regidor, entre otros.

El texto "establece un régimen de reciprocidad, compensación y arancel para extranjeros no permanentes que usen los servicios de salud y educación universitaria". Lo que se busca, apuntaron en un comunicado, es "regular el acceso gratuito a los servicios de educación y salud de los inmigrantes sobre la base de criterios de reciprocidad".