Para ser alguien en la vida

A quienes asumimos la tarea de intentar habitar las aulas, que no es lo mismo que estar, nos atraviesa la pregunta del para qué quieren nuestros estudiantes ir a la escuela.

En este mes de la educación que se termina , en el que recordamos a las maestras y los maestros, auxiliares, profesoras y profesores, preceptoras, preceptores y directivos, es imposible para quienes nos desempeñamos en varios de estos roles no pensar en nuestras pibas y pibes .

A quienes asumimos la tarea de intentar habitar las aulas , que no es lo mismo que estar, titularizar cargos o permanecer en instituciones —y que elegimos ciertas escuelas con poblaciones vulnerables— nos hace ruido y nos atraviesa el interrogante del para qué quieren nuestros estudiantes ir a la escuela.

Una escuela amenazada no dictará clases si no le garantizan custodia policial

“Quiero ser alguien”, dijeron muchas veces, poniendo en palabras lo que les hacemos sentir como sociedad. Quieren poder acceder a lo que parece no les corresponde, o no les pertenece por provenir de ciertos sectores, y buscan primero vencer esa etiqueta o estigmatización , que sin dudas les pesa y les duele.

Pibas y pibes que ven en la escuela un espacio de reivindicación, de reconocimiento. Donde pueden ser ellas y ellos, y empezar a ganar un lugar, tener un nombre o un apodo, y no un “alias”. Celebran que se les pregunte “que te pasó que no estuviste viniendo”, y no solamente se les informe la cantidad de faltas.