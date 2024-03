Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Centro de Estudios Interdisciplinarios (@cei.unr)

La alfabetización hoy

Para Báez, es pertinente que se hable de alfabetización desde diferentes ámbitos, porque “ser alfabetizado hoy requiere de saberes impensados hace solo diez años atrás”. Y que para ejercer hoy en día una ciudadanía plena hay que tener en cuenta cómo y empleando qué tecnologías la mayoría de las personas alfabetizadas resuelve situaciones por escrito.

“Si asumimos honestamente esta realidad —dice— no se puede seguir enseñando a leer y a escribir como si esas prácticas no existieran, ni aún en el nivel inicial, nivel importantísimo para brindar experiencias lúdicas con lo escrito significativas y desafiantes para todo los estudiantes. La escuela como construcción social y teórica surge en el siglo XIX para formar ciudadanos de la nación naciente, hoy sigue teniendo la misma función pero debe formar ciudadanos para el siglo XXI. Ciudadanos que participan de imperativos de consumo, de figuración mediática sin importar la calidad ni importancia de lo dicho o lo exhibido”. Para la especialista, la escuela es el lugar para discutir esos mensajes, para reinterpretarlos, capitalizándolos como instancias educativas. Y por tanto, “no puede haber democracia si un gran porcentaje de personas queda afuera del lenguaje escrito”. Según un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación publicado en abril de 2023, el 46% de los alumnos de tercer grado no logra comprender lo que lee. Un porcentaje que asciende al 61,5% entre los estudiantes provenientes de familias de menores ingresos.

“Los cambios culturales de los años recientes sin duda impactan en las prácticas escolares tanto como en los parámetros desde los que se juzga desde afuera el rol de la escuela”, dice Báez. Y agrega: “La escuela sigue y seguirá siendo el lugar privilegiado para que todos puedan acceder a los saberes que constituyen nuestro presente y nuestro futuro, pero quienes constituyen una comunidad educativa y construyen la realidad concreta de lo que llamamos escuela son también partícipes no solo de estos cambios culturales sino también navegan con historias nacidas de un mundo en el que las brechas sociales y económicas son cada vez más profundas, los contextos interpersonales se han vuelto llamativamente violentos y, a veces, con violencia se le reclaman a las instituciones educativas y a sus docentes soluciones urgentes”.

Sobre la psicogénesis

En varios medios de comunicación aparecieron últimamente voces que advierten que parte del fracaso escolar se debe a la psicogénesis de la escritura, que encuentra en la destacada académica Emilia Ferreiro —fallecida en 2023 — a una de sus principales impulsoras.

Para Báez, antes de protestar por los modos en los que se enseña y se ha enseñado en las escuelas debiera conocerse qué sucede realmente en las aulas. Y explica: “Se atribuye a la psicogénesis la culpa de todos los males, sin embargo esa denominación corresponde a una teoría psicológica y también psicolingüística básica que jamás se propuso como didáctica. Sí es cierto que a partir de los aportes de esa teoría, entre los de otras disciplinas, se han generado ya muchas investigaciones didácticas que contribuyen a comprender mejor las demandas de esta época, pero no es posible dar cuenta de la práctica generalizada de esta didáctica, por el contrario se constata sí de manera generalizada la vigencia ininterrumpida de los supuestos teóricos y prácticos tradicionales”.

Para la especialista, por culpa de estas “confusiones y malos entendidos” es que considera clave que se multipliquen los espacios de reflexión y diálogo académico serio, que compromete a docentes, investigadores, directivos y a todos los profesionales vinculados a la escuela, tales como fonoaudiólogos o psicopedagogos. “Porque para cambiar algo —dice Báez— es necesario conocerlo y reconocerlo, y no hay aprendizaje sin otros y con otros”.