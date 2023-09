A Emilia Ferreiro, in memoriam

Su obra es revolucionaria, porque nos permitió construir una nueva mirada acerca de esos sujetos “que tienen la mala costumbre de no pedir permiso para aprender”, por las certezas que nos brindó y los desafíos que nos legó a educadores, psicolingüistas, psicopedagogos, fonoaudiólogos, entre otros profesionales vinculados con la tarea de interpretar y acompañar desde el reconocimiento y el respeto a esos seres pensantes, muchas veces extraños para nuestra mirada adulta y alfabetizada. Anne Marie Chartier le escribía a la Ferreiro, con motivo de un saludo de cumpleaños cargado de humor y de certeza: sobre ese descubrimiento de la psicogénesis de la escritura en el niño: “Tú has visto la psicogénesis de la escritura en los garabatos sin forma de los niños, tú has sabido leer en aquello que todavía no eran más que signos leves, opacos al común de los mortales, las formas nacientes de la escritura por venir (...) Todos los maestros y todas las maestras que se desvelan, en todo el mundo, por enseñar las reglas imperiosas de la escritura, hemos visto, gracias a ti, que los signos cabalísticos trazados por los niños eran habitados por «otra cosa» que se refería a la lengua escrita”.