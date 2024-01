El portal Educ.ar se encuentra activo nuevamente: ¿qué sucedió durante su bloqueo?

Los interrogantes son inevitables. ¿Porqué la Secretaría de Educación de la Nación dejo inactivo el sitio Educ.ar, si de acuerdo a lo que indican los especialistas no es necesario bloquear su acceso para realizar tareas de mantenimiento?. ¿El repudio de los usuarios y el debate que se generó en las redes sociales provocó la marcha atrás de esta medida oficial, o tuvo que ver en esto la iniciativa solidaria de un usuario de crear un sitio paralelo de libre acceso?. Posiblemente no se llegue a una respuesta unívoca, pero vale la pena repasar qué sucedió en estos días en el que la Secretaría de Educación informó que los portales educativos Conectar Igualdad y Educ.ar se encontrarían "en modo construcción" y "hasta nuevo aviso".

“Triste noticia: por orden de las autoridades dieron de baja el portal Educ.ar. Alumnos y docentes pierden acceso a las de 6 millones de piezas educativas de máxima calidad elaboradas desde 2002 en adelante, bajo gobiernos de todos los colores políticos”, había manifestado Nora Bär (@norabar) ex editora de Ciencia y Salud en La Nación, en X (exTwitter).

“Esta situación no tiene antecedentes, en los 23 años de existencia de esta plataforma de recursos educativos, referente en toda Latinoamérica, jamás se bajó porque no es necesario bajar de línea un portal educativo completo para realizar mantenimiento o curación de contenidos”, escribió Tritten en X, quien además de ser productora especialista en gestión de comunicación, televisión educativa y medios públicos, se pronunció con la autoridad de haber asumido en 2012 la Dirección General del Polo Educativo de Educ.ar, desde donde se crearon las señales Pakapaka, DeporTV, y el start up de Tecnópolis TV, bajo la órbita de lo que fuera el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.

Los mencionados posteos son solo una muestra de la multiplicidad de expresiones de repudio y lamentaciones que circularon en estos días por redes sociales. Y es que el portal Educ.ar desde hace 23 años constituye un sitio clave para el quehacer docente, por proveer de recursos y herramientas gratuitas en diversos formatos para nutrir el vínculo de las nuevas tecnologías con la educación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Una restauración solidaria

El debate en redes sociales se intensificó cuando el programador Juan Romano (@jpromanonet) posteó en su cuenta de X.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjpromanonet%2Fstatus%2F1751337531877072927&partner=&hide_thread=false Nada indicaba que iban a eliminar 20 años de recursos educativos, ESI, memoria, historia y construcción social ;)https://t.co/xOJUvuKMIB https://t.co/Q9lc9c7jmV pic.twitter.com/q4ag742G2K — Juan P. Romano (@jpromanonet) January 27, 2024

La expresión de repudio no quedaba en la queja, y para sorpresa de muchos, Romano avanzó en un acto solidario que ponía a disposición de la comunidad educativa la web educar.jpromano.net. Un sitio creado por él mismo en el que puede apreciarse el rescate de los contenidos que ofrecía Educ.ar, que hasta ayer eran inaccesibles. Con esta iniciativa, el trabajo de Romano no solo evitaba el vaciamiento educativo, sino que recuperaba innumerables materiales producidos en los últimos 23 años en el marco del Ministerio de Educación de la Nación, actualmente degradado en secretaría.

El programador se pronunció sobre el tema el día de ayer en el programa Pasaron cosas emitido en Radio Con Vos. En una charla con el periodista y economista Alejandro Bercovich, explicó que todo comenzó cuando tuvo conocimiento de que un grupo de hackers trabajaba hacía meses en la elaboración de un backup del portal Educ.ar y buscaban donde almacenar toda esa información. Frente a ello, Romano brindó el espacio necesario a través de la creación de un sitio web, que actualmente se encuentra disponible en forma gratuita para estudiantes y docentes.

¿Qué sucedió después? “De primera mano recibí un montón de agradecimientos, pero luego hubo gente que no estuvo de acuerdo y decidió generar situaciones violentas que fueron escalando”, contó Romano. Estas situaciones violentas a las que refiere, tienen que ver con sucesivos atentados cibernéticos que sufrió el sitio que redirecciona a los contenidos bloqueados, para evitar que permanezcan on line y que sean de libre acceso.

El programador explica que hay varias comunidades que se ocupan de salvaguardar y restaurar contenidos, y que esta es una tarea que a él le interesa personalmente. “Mi plan es tomar esos archivos que son gigantes, que no son comunes y restaurar los sitios”, indicó. Por último, no se privó de sentar su postura sobre las políticas de ajuste que por estos días implementa el gobierno de Javier Milei, y alertó sobre su impacto en materia educativa. “La política de ajuste están relacionadas íntegramente a eliminar contenido educativo. Se lo ve como un costo”, indicó, y manifestó un desacuerdo que da fundamento a su iniciativa solidaria.