"El gato negro", un cuento de terror no apto para leer de noche

Para los que son miedosos, Lorenzo Gallo (13 años) recomienda que no lean El gato negro, de Edgar Allana Poe. Y mucho menos que intenten hacerlo de noche, porque seguro que cuando lo terminen de leer no van a poder dormir.

Una borrachera, un gato asustado y un desmedido enojo del protagonista que termina asesinando a su mascota son algunos de los elementos que van articulando la trama del este clásico de la literatura de horror escrito por Poe en 1843, con un final que hiela la sangre.

La parte que más miedo le dio fue cuando el protagonista, poseído por "una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra", tomó del pescuezo al gato y con un cortaplumas le hizo "saltar un ojo". "Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable atrocidad", confiesa el protagonista del relato.

Lorenzo lo leyó por primera vez en 5º grado, pero que este año le propusieron en la escuela volver a leerlo y le encantó. Tanto la lectura como cuando tuvieron que hacer unas maquetas de la casa del protagonista del relato.

Mientras habla, Lorenzo tiene dos ediciones de El gato negro: una que es sólo texto y una versión en historieta. Dice que esta última es la que más le gusta, porque "permite abrir más la cabeza" y gracias a las ilustraciones "imaginar cómo es la escena y los ambientes".

Lorenzo dice que es un ávido lector, al punto que de noche cuando no puede conciliar el sueño toma un libro y se pierde en sus páginas. "La otra vez leí un libro de aproximadamente cien hojas en dos noches", cuenta. Pero le gusta escoger los libros que lee y no tanto que le digan "Tomá, leé esto". Y aclara: "Me gusta elegir mis propios libros y llegar a mi propia conclusión".

Mirá el video de la nota en www.lacapital.com.ar