El chico enamorado que no amaba a los perros

Marcos está perdidamente enamorado de Carlota, una compañera de su escuela. Pero como en toda historia de amor, hay un escollo que sortear: la chica tiene un setter irlandés "gigante, precioso y juguetón" y Marcos le tiene miedo a los perros. Ella lo invita una y otra vez a su casa y él siempre busca una excusa para zafar. Hasta que llega el día que debe enfrentar sus miedos. Así arranca la historia de Un problema con patas (Editorial Edelvives), el libro de Marinella Terzi que Alvaro Petronio (11 años) elige esta semana para recomendar.

"El libro es muy creativo y tiene muchas cosas que no veo en otros cuentos", anticipa Alvaro, quien se encontró con el texto de la española Marinella Terzi cuando cursaba cuarto grado en la Pestalozzi, de Mendoza al 3900.

Pero a diferencia de Marcos —el protagonista del libro— a Alvaro sí le gustan los animales. Aunque no tiene mascotas —"no vivo en una casa muy espaciosa", aclara— menciona que entre sus preferidos están los perros, los gatos y hasta los animales salvajes: "No veo todos los días un animal salvaje, pero me gusta verlos en YouTube o leer sobre alguno".

A la charla con La Capital, el chico llega con un yeso que le cubre gran parte de su brazo derecho y lleno de mensajes y "autógrafos" de sus amigos. Sin embargo, eso no le impide hojear el libro y hasta leer un párrafo de la primera página: "Carlota era simpática. Se reía mucho. Con una risa de campanitas. En el colegio decían que era un poco cursi, con aquellos lazos rojos tan tiesos que le recogían el cabello en dos coletas".

Alvaro Petronio