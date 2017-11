Detrás de cada gorra hay una historia

"En Tablada los autos pasan muy rápido", dijo la directora de la Escuela Secundaria Nº 551 Sonia Beatriz González, Melina Barsola —madre del proyecto Otras Voces—, frente a un montón de docentes y pibes y pibas sentados en el patio de la Escuela Primaria 81 Doctor Juan José Paso, que nos abrió sus puertas para que compartamos nuestras historias.

Vale preguntarse por qué pasan rápido: ¿Porque tienen que llegar rápido a algún lugar? ¿Por miedo a que les roben o les pidan alguna moneda en alguna esquina? O ¿Porque hay muchos pibes con gorrita y mirada desafiante? La directora hacía referencia a esas preguntas que andan dando vueltas y que muchas veces encuentran respuestas en el prejuicio.

El pasado viernes 10 de noviembre realizamos la 4ta. Jornada de la marcha "Otras voces frente a la violencia", cuyo principal objetivo es trabajar en la escuela —a lo largo de todo el año— todas esas violencias que son: simbólicas, (tu cara, tu gorrita, tu mirada), físicas (resolución de conflictos sin pegarse) y las que son dichas (hablarse y escucharse sin tratarse mal), culminando en la calle, marchando y celebrando todo lo trabajado.

El proyecto Otras Voces es solidario, abierto y horizontal a todos y todas los profes que desean, desde su lugar y su materia, contribuir a generar otra realidad, porque en la escuela los códigos de la calle quedan en la calle y adentro de la escuela se trabajan lazos de convivencia, amistad y diálogo.

Este año el festejo no solo estuvo en la calle sino también en el patio de "La Sonia". Se prendieron a la fiesta el payador Andrés Carbonel, los raperos de 1989 Team y las chicas de Chiquita Machado; tanto profes como alumnos disfrutaron bailando y cantando.

En la marcha los pibes, las pibas y los profes lucieron las remeras estampadas con el logo de Otras Voces confeccionadas en la Escuela Técnica 463 Gregoria Matorras de San Martín. Se entregaron volantes, se sacaron fotos, se habló con los vecinos, se saludó y se abrazó simbólicamente a todas las escuelas del barrio.

Tablada no son sus "calles y pasillos peligrosos", Tablada no son sus "pibes chorros", Tablada no son sus "banditas y soldaditos disputándose el territorio". Tablada son sus escuelas, son sus profes, sus marchas y las ganas de los pibes que en una clase de lengua le ponen palabras a la humillación y la convierten en un trap; o cuando no hay plata que alcance, armamos una feria y vendemos tortas tofi para poder hacer la fiesta de colación. Y así muchos ejemplos más de unión y solidaridad.

En esta 4ta jornada no se marchó por la vereda, sino por la calle, para que todos los autos y colectivos que pasan a mil, bajen la velocidad y lean nuestros carteles que dicen: "Detrás de cada gorra hay una historia", porque es necesario cuidar a esos pibes y pibas que cruzan las calles de Tablada todos los días para llegar a la escuela.