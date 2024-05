Con la firma de José Goity, los ministros de Educación piden por la vuelta del incentivo docente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BlancaOsunaOK/status/1795512101802324219&partner=&hide_thread=false Ministros/as de Educación de diferentes Provincias de nuestro país nos solicitan la necesidad urgente de restablecer la vigencia del FONID.

Hoy debe dictaminarse en la plenaria de Educación, y Presupuesto y Hacienda, con el objetivo de que sea tratado prontamente en el recinto. pic.twitter.com/qJrkPKx7MC — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) May 28, 2024

Expectativa docente

La aprobación de los dictámenes a favor de una ley que restituya el Fonid fue celebrada por los sindicatos docentes, quienes desde que el gobierno nacional decidió suspenderlo vienen bregando por una norma que lo garantice.

Ayer los distintos sindicatos docentes nacionales —Ctera, Conadu, Sadop, UDA, CEA, Amet, Fatun y Fedun— realizaron un acto frente al Congreso en reclamo de esta ley. En el acto, la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso, expresó: "En este lugar estuvimos en los 90 con la Carpa Blanca, 1003 días de ayuno. Con esa resistencia y esa lucha conseguimos el Fonid y las leyes educativas como la ley de financiamiento educativo y la ley nacional de educación. El ajuste y la inflación han erosionado nuestros salarios. El no pago del Fonid significa entre un 10 y un 20 de recorte salarial".

"El gobierno nacional —agregó Alesso— no puede desfinanciar la educación pública, no puede no enviar fondos para comedores escolares y copa de leche, para infraestructura, para salarios. Exigimos al Congreso el urgente tratamiento de esta ley para la restitución del Fonid y el financiamiento educativo.”