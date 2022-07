Un puente a la nostalgia en la mesa de los galanes

Los temas de la mesa son los de siempre: quién se afanó el suplemento de Deportes del diario, qué pasa que los demás no vienen, qué buena que está la mina que entró al bar, el que dice “pelolata” en vez de “perorata”, y la cargada porque alguno no puede ir a cafetear porque la mujer no lo deja. Parece que todo sigue como siempre, pero no. Se respira una ausencia. Y es la del Negro, que hace un mes y medio que no está y se extraña más que nunca.