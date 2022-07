"Stranger Things", de "desastre" a súper éxito

Harbour admitió en una entrevista con la BBC que creía que “Stranger Things” no iba a pasar de la primera temporada. “Recuerdo cuando estábamos rodando la primera temporada en Atlanta. Hacia la mitad recuerdo que mi peluquera se acercó, estaríamos rodando el cuarto episodio, y me dijo: «no creo que esto vaya a funcionar». Cuando terminamos, pensé que no conseguiríamos una segunda temporada y que seríamos la primera serie de Netflix que no tendría segunda temporada. Pensamos que nadie la iba a ver, que iba a ser un desastre”.